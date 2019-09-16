В крупнейшем центре вирусологии России произошел взрыв: появились подробности

Этот научный центр располагает одной из самых полных в мире коллекций опасных вирусов

/ Фото: Pixabay

После взрыва в Архангельской области в России произошло новое ЧП. В государственном научном центре вирусологии "Вектор" вблизи Новосибирска произошел взрыв. Этот научный центр располагает одной из самых полных в мире коллекций опасных вирусов, сообщает "Радио свобода".

Как сообщили в Роспотребнадзоре, на пятом этаже шестиэтажного лабораторного корпуса при ремонтных работах взорвался газовый баллон, после чего возник пожар на площади в 30 квадратных метров. Огонь ликвидирован. Пострадал один рабочий. С ожогами второй и третьей степени он доставлен в больницу.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в помещении, где произошел взрыв, не было биологически опасных веществ. При этом в здании научного центра выбиты все стекла.

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В свою очередь мэр наукограда Кольцово, где расположен "Вектор", заявил, что на момент ремонта лабораторный корпус по назначению не использовался. Николай Красников уточнил, что взрыв произошел при подготовке к покрасочным работам, и также заверил, что угрозы биологической опасности нет.

Государственный научный центр "Вектор" был основан в 1974 году. Он является одним из крупнейших в России научно-производственных комплексов, ведущих фундаментальные исследования в области естественных наук. В 1970–1980-е годы в центре велась разработка биологического и бактериологического оружия, а также средств защиты от него.

Также на "Векторе" собрана уникальная коллекция культур микроорганизмов – в частности, это одно из двух мест в мире, где хранится вирус оспы. В центре хранится и вирус лихорадки Эбола. Сейчас "Вектор" входит в структуру Роспотребнадзора.

Напомним, 8 августа на полигоне вблизи населенного пункта Ненокса в Архангельской области РФ произошел взрыв. Изначально в Минобороны РФ утверждали, что ЧП произошло при испытании жидкостного реактивного двигателя. Позже стало известно, что взрыв произошел на морской платформе в Белом море во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания. В результате аварии погибли пять ученых.

В Российском федеральном ядерном центре позже подтвердили информацию о кратковременном радиоактивном скачке в городе Северодвинск, который расположен в 30 километрах от места катастрофы. Однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял: информация о том, что потерпевшие получили дозу радиации, якобы бездоказательна.

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