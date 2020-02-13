В масштабном ДТП в России погибли 8 украинцев: подробности трагедии

Предварительная причина аварии: водитель автобуса не рассчитал дистанции при обгоне и столкнулся с фурой

ДТП в России. Фото: t.me/breakingmash

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям подтвердили, что в результате ДТП в Российской Федерации погибло 8 украинцев и еще один – пострадал. Об этом сообщает пресс-центр на пресс-центр ГСЧС.

"Ночью 13 февраля около 00 час. 30 мин. в Пустошкинском районе Псковской области произошло столкновение микроавтобуса Mercedes Sprinter с грузовым автомобилем Volvo, в результате чего погибли 8 и пострадал 1 гражданин Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, дело находится на контроле МИД Украины.

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По данным Telegram-канала Mash, водителя фуры Вячеслава Рябова (Белоруссия) и единственного выжившего пассажира Mercedes Михаила Зеленчука (Украина) госпитализировали в состоянии средней тяжести. Пострадавших отвезли в поликлинику Великих Лук.

Предварительная причина аварии: водитель автобуса не рассчитал дистанции при обгоне и столкнулся с фурой. Предварительно, погибшие украинцы ехали домой с заработков из Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что в 2019 году в Украине было зафиксировано 160 675 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 3454 человека.

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