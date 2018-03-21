В МИД РФ заявили, что США точно знают, кто сбил малайзийский "Боинг"

Сегодня, 23:24

Российский дипломат заявил, что расследование катастрофы MH17 "зашло в тупик", а РФ "не пригласили расследовать это преступление"

 

Обломки сбитого самолета. Фото: AFP
Обломки сбитого самолета. Фото: AFP

В МИД РФ заявили, что США обвинили Россию в атаке на Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, еще "до падения самолета".

Об этом на брифинге для аккредитованных в России послов сказал директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

"Обвинили Россию до того, как Boeing упал. Это доподлинно подтверждено", – подчеркнул Ермаков.

По его словам, в США "все записано", поскольку там "висел американский спутник", который четко зафиксировал, кто сбил Boeing.

Как считает Ермаков, расследование зашло в тупик, и "все замолчали", а Россию "не пригласили расследовать это преступление".

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По его словам, обвинения со стороны Запада в адрес России "слышали много раз", и это уже "совершенно не волнует".

Напомним, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области после того, как он был сбит предположительно ракетой "земля-воздух". Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

Созданная международная совместная следственная группа, в состав которой вошли прокуроры и представители других правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии, а также представители Евроюста, 28 сентября 2016 года в Нидерландах представила результаты уголовного расследования причин катастрофы.

Судебный процесс над подозреваемыми по делу сбитого самолета "Малайзийских авиалиний" рейса МН17 состоится в суде города Гаага. Ранее была достигнута договоренность о том, что подсудимые подлежат уголовному преследованию по законодательству Нидерландов.
США, расследование, Boeing, мид рф, Боинг-7777, MH17
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Источник:

УНИАН

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