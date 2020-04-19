В МИД России хотят наказать британские СМИ за пропаганду против Кремля

В МИД России требуют от ругцлятора, который занимается вопросами СМИ Великобритании, чтобы его чиновники наказали корпорацию Би-би-си. По мнению Кремля, именно это СМИ больше других создает негативный образ России в международном сообществе. И это угрожает имиджу России на международной арене. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook.

В частности, по мнению Захаровой, Би-би-си так преподносит информацию о России, что якобы в стране нет ничего хорошего, а сплошь один негатив.

"Все, тотально все, что идет о России, про Россию, из России – это тщательный подбор слов, выражений и эмоций, которые должны формировать негативное восприятие действительности. Меры ограничения, карантины и самоизоляция, медицина, отмена парада, технологии распознавания лиц в изложении Би-би-си должны поставить крест на восприятии России как части общей мировой реальности со своими плюсами и минусами, традициями и особенностями, проблемами и достижениями", – отметила Захарова.

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Она подчеркнула, что британский регулятор любит штрафовать или угрожать штрафами российским СМИ за несбалансированную подачу информации, но пора бы "добраться" и до Би-би-си, поскольку те, по ее мнению, исполняют чейто "заказ" на негативное освещение новостей о России.

"Давно пора дать оценку этой холодной расчетливости. Ни милосердия, ни сострадания, только исполнение заказа", – отметилда Захарова.

В этой связи официальный представитель российского дипведомства призвала Би-би-си делать больше новостей о Британии.

Как сообщалось ранее, Глава МИД РФ Лавров оскорбил грузинских журналисток, назвав из "больными". А все из-за простого вопроса: журналистки хотели лишь узнать о том, приедет ли глава МИД РФ в Грузию

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Напомним, ранее в МИД России устроили истерику по поводу украинского Закона об образовании. Якобы он нарушает все возможные международные нормы.

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