МИД России ответил на новые видеозаписи из Солсбери

Вчера, 14:30

Мария Захарова утверждает, что британское правительство пытается отвлечь внимание от Brexit

Мария Захарова. Фото: mid.ru
Мария Захарова. Фото: mid.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала появление новых видеоматериалов с изображением подозреваемых в причастности к делу Скрипалей россиян попыткой Лондона отвлечь внимание от Brexit.

"Я уже не задаю риторических вопросов. Я утверждаю: да, вот так примитивно правительство госпожи Мэй перебивает повестку Brexit и обсуждение собственной отставки. Слишком банально? Ну, как умеют", - написала Захарова в Facebook.

Ранее британская полиция опубликовала новые видеозаписи, сделанные в Солсбери, на которых зафиксированы офицеры ГРУ Анатолий Чепига (он же "Руслан Боширов") и Александр Мишкин (он же "Александр Петров"), подозреваемые в покушении на экс-агента Сергея Скрипаля и его дочь. 

Ранее глава МВД Великобритании Саджид Джавид заявил, что мнимые Петров и Боширов будут арестованы Великобританией или ее союзниками в случае выезда за пределы РФ.

Министр подтвердил слова британского премьера Терезы Мэй о том, именно президент РФ Владимир Путин несет ответственность за отравление Скрипалей, ведь именно "его правительство контролирует, финансирует и направляет военную разведку, ГРУ через свое Министерство обороны".
Россия, Великобритания, захарова, Brexit, Скрипаль
Источник:

"Сегодня"

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