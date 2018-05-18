В МИД России потребовали немедленно освободить руководителя "РИА Новости Украина"

Сегодня, 00:43

В России расценивают арест руководителя "РИА Новости Украина" как "наступление властей на свободу слова"

 

МИД России. Фото из открытых источников
МИД России. Фото из открытых источников

В Министерстве иностранных дел России потребовали от Украины незамедлительно освободить главреда агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, арестованного на два месяца по обвинению в государственной измене.

Об этом заявили в МИД РФ, передает ТАСС.

"Требуем незамедлительного освобождения Кирилла Вышинского. Призываем наших зарубежных партнеров обратить, наконец, пристальное внимание на царящий в Украине правовой беспредел, беспринципную борьбу с любым инакомыслием. Рассчитываем, что международные правозащитные и журналистские структуры не останутся безучастными к судьбе Вышинского", – подчеркнули в ведомстве.

В МИД РФ расценивают арест руководителя "РИА Новости Украина" как "наступление властей на свободу слова".

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Россия также призывает зарубежные страны и международные структуры обратить внимание на арестованного Вышинского.

Напомним, во вторник, 15 мая, Служба безопасности Украины сообщила, что ее сотрудники совместно с прокуратурой АР Крым раскрыли деятельность сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации, и проводят следственные действия в офисе "РИА Новости Украина" в Киеве.

Позже в СБУ сообщили, что руководителю "РИА Новости Украина" объявлено о подозрении в государственной измене, а 16 мая его этапировали в Херсон. По его делу на допрос вызваны 47 свидетелей.

А вот Россия продолжает закатывать истерики по этому инциденту. Госдума РФ потребовала от Киева освободить Вышинского. Российские парламентарии утверждают, что действия украинских правоохранителей якобы противоречат европейским ценностям.
Россия, Украина, риа новости, мид рф, вышинский

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