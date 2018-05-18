В МИД России потребовали немедленно освободить руководителя "РИА Новости Украина"

В России расценивают арест руководителя "РИА Новости Украина" как "наступление властей на свободу слова"

В Министерстве иностранных дел России потребовали от Украины незамедлительно освободить главреда агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, арестованного на два месяца по обвинению в государственной измене.

Об этом заявили в МИД РФ, передает ТАСС.

"Требуем незамедлительного освобождения Кирилла Вышинского. Призываем наших зарубежных партнеров обратить, наконец, пристальное внимание на царящий в Украине правовой беспредел, беспринципную борьбу с любым инакомыслием. Рассчитываем, что международные правозащитные и журналистские структуры не останутся безучастными к судьбе Вышинского", – подчеркнули в ведомстве.

В МИД РФ расценивают арест руководителя "РИА Новости Украина" как "наступление властей на свободу слова".

Россия также призывает зарубежные страны и международные структуры обратить внимание на арестованного Вышинского.

Напомним, во вторник, 15 мая, Служба безопасности Украины сообщила, что ее сотрудники совместно с прокуратурой АР Крым раскрыли деятельность сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации, и проводят следственные действия в офисе "РИА Новости Украина" в Киеве.

Позже в СБУ сообщили, что руководителю "РИА Новости Украина" объявлено о подозрении в государственной измене, а 16 мая его этапировали в Херсон. По его делу на допрос вызваны 47 свидетелей.

А вот Россия продолжает закатывать истерики по этому инциденту. Госдума РФ потребовала от Киева освободить Вышинского. Российские парламентарии утверждают, что действия украинских правоохранителей якобы противоречат европейским ценностям.