В МИД России рассказали, когда Москва может разместить новые ракеты у границ ЕС

Россия предпримет симметричные меры для того, чтобы обеспечить баланс в сфере ДРСМД

Фото: Getty Images

В МИД России рассказали, когда Москва может разместить новые ракеты у границ ЕС //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/b57/acb/5c8b57acb61bc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/b57/acb/5c8b57acb61bc.jpg 2019-03-16T14:31:00+02:00 Россия Россия предпримет симметричные меры для того, чтобы обеспечить баланс в сфере ДРСМД

Россия примет необходимые ответные меры для обеспечения баланса в сфере Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в интервью журналу "Международная жизнь", опубликованном в субботу.

По его словам, при этом Россия не планирует размещать ракеты в европейской части страны до тех пор, пока в Европе не появятся соответствующие американские средства.

"Мы будем принимать все необходимые ответные и симметричные меры для того, чтобы обеспечить баланс в сфере ДРСМД. Но одновременно мы не планируем размещать ракеты, в том числе в европейской части страны, до тех пор, пока в Европе не появятся соответствующие американские средства", – заявил Грушко в интервью.

"Если возобладают интересы обеспечения безопасности и европейцы действительно не хотят превращения континента в плацдарм для размещения американских сил и полного военно-политического и геополитического подчинения США, то они должны воспротивиться этим планам (по размещению американских ракет в Европе), если они реально появятся", - подчеркнул дипломат.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения ДРСМД.

Как известно, США со 2 февраля приостановили действие Договора о РСМД, уведомив об этом Россию. Вашингтон больше не считает себя обязанным выполнять условия этого документа и обвиняет в его нарушении Москву. "Если Россия не вернется к полному и подотчетному соблюдению Договора путем ликвидации всех ракет 9M729, их пусковых установок и связанного с ними оборудования в этот шестимесячный период, договор прекратит действие", – заявили в США.

Американский президент Дональд Трамп озвучил сроки выхода США из ракетного договора. "На протяжении очень долгого времени Россия нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности в условиях безнаказанности, скрыто разрабатывая и размещая запрещенные ракетные системы, которые представляют прямую угрозу нашим союзникам и войскам за рубежом", – сказал он.

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