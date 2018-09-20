В МИД России заявили о праве досматривать суда в Азовском море

Сегодня, 21:19

Захарова утверждает, что действия России по проверке судов направлены исключительно на обеспечение безопасности

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua
Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Россия имеет право досматривать суда в акватории Керченского пролива и Азовского моря, поскольку это не противоречит нормам международного права.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Действия России по проверке судов направлены исключительно на обеспечение безопасности в акватории Азовского моря и Керченского пролива. Они не противоречат любым нормам международного права, которые могут применяться к этой акватории. Право России осуществлять такие действия недвусмысленно подтверждается практикой других государств, реализующих свои суверенные права в отношении внутренних вод", – отметила она.

Захарова добавила, что "российская сторона будет и впредь делать необходимые шаги по обеспечению безопасности в Азовском море и Керченском проливе".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Представительница МИД РФ утверждает, что правовой статус Азовского моря и Керченского пролива как внутренних вод России и Украины закреплен в двусторонних соглашениях между Москвой и Киевом.

"Международное право и статус Азовского моря и Керченского пролива определены двусторонними международными договорами, а именно договорами между РФ и Украиной о российско-украинской государственной границе от 28 января 2003 года и договором между РФ и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 24 декабря 2003 года. Этим документом подтверждено, что цитирую: "Азовское море и Керченский пролив исторически являются внутренними водами РФ и Украины", – отметила Захарова.

Ранее координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук заявил, что проблему перекрытия воды Украиной в оккупированном Крыму Россия пытается решить с помощью давления на Киев через Азовское море – развернув там военные учения и заблокировав нормальный проход судов в украинские порты.

Также эксперт по вопросам безопасности, генерал-лейтенант Василий Богдан рассказывал, зачем Россия раскачивает ситуацию в Азовском море. По его словам, недавние военные учения российских кораблей вблизи украинского побережья в Азовском море могут быть ответом на скандал с арестом судна "Норд", а строительством Керченском моста Россия хочет нанести экономический удар по Украине.

В свою очередь украинские пограничники усилят патрулирование в акватории Азовского и Черного морей, отправив туда около 270 спецназовцев.
азовское море, захарова, Керченский пролив, мид рф, суда
Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

Российский флот. Фото: facebook.com/chf.press

В Европарламенте отреагировали на ситуацию в Азовском море

Сегодня, 15:49

Россия начала препятствовать передвижению и торговле своими многократными проверками коммерческих судов, в том числе судов государств-членов ЕС

Политика

Фото: pressjfo.news

Порошенко: Украина усилит оборону Азовского моря

Сегодня, 12:30

Глава государства заявил о повышении важности охраны интересов страны на Азове 
Загрузка...

Запорожье

Иллюстрация

Над Азовским морем "поймали" двойной смерч

Вчера, 10:28

Двойной смерч заметили над островом Бирючий возле Кирилловки

Украина

Морпехи. В ВСУ планируют до конца года усилить пристуствие на Азове тысячей спецназовцев. Фото: facebook.com/36obrmp

Как будут укреплять Азов: военные готовят боевой флот и спецназ

Вчера, 07:16

Украина наращивает морские и сухопутные войска

Украина

Бронекатер Гюрза-М/Фото: wikipedia.org

Военно-морская база в Азовском море: Украина даст отпор РФ

17 Сентября, 22:25

Инициатива Кабмина имеет свои плюсы и минусы, считает военный эксперт Жирохов

Политика

Фото: yes-ukraine.org

Договор с Россией по Азову прекратит свое действие - Климкин

17 Сентября, 15:23

Глава МИД Украины объяснил, что будет с договорно-правовой базой отношений между Украиной и РФ
Загрузка...