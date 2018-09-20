В МИД России заявили о праве досматривать суда в Азовском море

Россия имеет право досматривать суда в акватории Керченского пролива и Азовского моря, поскольку это не противоречит нормам международного права.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Действия России по проверке судов направлены исключительно на обеспечение безопасности в акватории Азовского моря и Керченского пролива. Они не противоречат любым нормам международного права, которые могут применяться к этой акватории. Право России осуществлять такие действия недвусмысленно подтверждается практикой других государств, реализующих свои суверенные права в отношении внутренних вод", – отметила она.

Захарова добавила, что "российская сторона будет и впредь делать необходимые шаги по обеспечению безопасности в Азовском море и Керченском проливе".

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Представительница МИД РФ утверждает, что правовой статус Азовского моря и Керченского пролива как внутренних вод России и Украины закреплен в двусторонних соглашениях между Москвой и Киевом.

"Международное право и статус Азовского моря и Керченского пролива определены двусторонними международными договорами, а именно договорами между РФ и Украиной о российско-украинской государственной границе от 28 января 2003 года и договором между РФ и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 24 декабря 2003 года. Этим документом подтверждено, что цитирую: "Азовское море и Керченский пролив исторически являются внутренними водами РФ и Украины", – отметила Захарова.

Ранее координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук заявил, что проблему перекрытия воды Украиной в оккупированном Крыму Россия пытается решить с помощью давления на Киев через Азовское море – развернув там военные учения и заблокировав нормальный проход судов в украинские порты.

Также эксперт по вопросам безопасности, генерал-лейтенант Василий Богдан рассказывал, зачем Россия раскачивает ситуацию в Азовском море. По его словам, недавние военные учения российских кораблей вблизи украинского побережья в Азовском море могут быть ответом на скандал с арестом судна "Норд", а строительством Керченском моста Россия хочет нанести экономический удар по Украине.

В свою очередь украинские пограничники усилят патрулирование в акватории Азовского и Черного морей, отправив туда около 270 спецназовцев.