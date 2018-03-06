В Минобороны РФ подтвердили, что на Ан-26 в Сирии погибли 27 российских офицеров, включая генерал-майора

В военном ведомстве подчеркнули, что ни одного гражданского лица на борту Ан-26 не было

При крушении Ан-26 в Сирии погибли 27 офицеров, включая генерал-майора, сообщили в Минобороны РФ.

"В результате трагедии погибли 27 офицеров, из которых один в звании генерал-майор, а также прапорщики и военнослужащие контрактной службы", – заявил в Минобороны РФ.

В военном ведомстве подчеркнули, что ни одного гражданского лица на борту Ан-26 не было.

Ранее СМИ опубликовали предварительный список погибших, отметив, что, возможно, некоторые имена будут уточняться.

Кроме того, была восстановлена примерная картина крушения Ан-26 в Сирии, в которой погибли больше 30 человек. Так, Ан-26 вылетел в 13:44 из Квайреса на Хмеймим. Не долетев 500 метров до взлетно-посадочной полосы, самолет неожиданно задел крылом заброшенное здание, после чего резко нырнул носом вниз. После этого машина рухнула на землю и по инерции "съехала" в овраг.

Напомним, военная прокуратура РФ организовала проверку в связи с авиакатастрофой военно-транспортного самолета на базе Хмеймим в Сирии.

Как известно, крушение произошло во вторник около 15:00 по московскому времени при заходе самолета Ан-26 на посадку на аэродроме Хмеймим.