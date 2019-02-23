Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27
30,66
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Россия

В московском аэропорту агрессивный пассажир заявил о бомбе в самолете

Сегодня, 10:38

Инцидент произошел в аэропорту "Шереметьево", рейс задержали, "минера" проверяют

Фото: facebook.com/svo.airport
Фото: facebook.com/svo.airport.
В московском аэропорту агрессивный пассажир заявил о бомбе в самолете //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/106/1fe/5c71061fe39bc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/106/1fe/5c71061fe39bc.jpg Россия Инцидент произошел в аэропорту «Шереметьево», рейс задержали, "минера" проверяют

В московском аэропорту "Шереметьево" полицией задержан гражданин Бельгии, который заявил, что у него имеется бомба. Громкое сообщение иностранец выдал перед самым вылетом в Париж.  

Как сообщили в экстренных службах, гражданин Бельгии прибыл в Москву из Таиланда транзитным рейсом вечером в пятницу, чтобы в тот же день с пересадкой в "Шереметьево" вылететь в Париж.

"Однако после того, как посадка на самолет Москва-Париж была завершена, мужчина заявил, что у него имеется при себе взрывное устройство. При этом он вел себя агрессивно и громко разговаривал сам с собой на французском языке", – рассказал собеседник агентства.

На борт были вызваны полицейские, которые задержали нарушителя порядка.

"Взрывного устройства у мужчины не нашли, – сообщил источник. – Тем не менее, рейс пришлось отложить, а всех пассажиров и самолет дополнительно досмотреть".

Напомним, в российском международном аэропорту "Внуково" два пассажира устроили дебош и были сняты с рейса "Москва – Канкун" и доставлены в дежурную часть полиции.

Также ранее сообщалось, что на борту самолета "Уральских авиалиний" мужчина затеял драку сразу после взлета, причем кричал, что у него при себе бомба. Во время потасовки одна из бортпроводниц получила травму лица.

Ранее мы писали, что на борту самолета стюард разбил об голову дебошира две бутылки вина.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег аэропорт, пассажир, бомба, шереметьево

Вы сейчас просматриваете новость " В московском аэропорту агрессивный пассажир заявил о бомбе в самолете". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

140 украинцев удерживали в аэропорту Израиля в ответ на отказ во въезде 35 израильтянам в Борисполе

16 февраля, 05:30

Украинцев удерживали в аэропорту в течение пяти часов

В аэропорту Запорожья у пассажира изъяли крупную сумму валюты

15 февраля, 15:50

Таможенники обнаружили в сумке мужчины 32 тысячи долларов вместо заявленных 25

«Спортивная бабушка»: певица Валерия заметно постарела

Как выглядят актеры легендарного фильма "Гостья из будущего"

Все-таки беременна? Поклонники вновь заметили выпирающий живот

Что станет с организмом, если бросить курить

Попа как у Ким! Настя Каменских взорвала сеть эпатажным клипом

Сбежавшая в РФ певица удивила сеть экстремальным декольте

Крутые упражнения на пресс, которые тебя покорят

Насыпи обрушились: с Крымским мостом произошло новое ЧП

Мост Путина решил "сбежать" из аннексированного Крыма

Тимошенко рассказала, кто может занять ключевые посты в Кабмине
Загрузка...

"Или штраф 170 тысяч гривен, или конфискация": что ждет теперь владельцев евроблях

Сегодня, 07:38

Интвервью с Зоей Быстровой, начальником управления организации таможенного контроля и оформления Киевской городской таможни

"Налоговая реформа" для ФОП: из-за чего разгорелся скандал

Вчера, 07:51

"Удавка для бизнеса" или попытка уничтожить схему ухода от налогов

Иностранный "легион": куда пропадают наемники-боевики на Донбассе

Вчера, 06:56

Кто из зарубежья сейчас воюет на оккупированных территориях со стороны боевиков и почему

Новые тарифы: сколько теперь заплатим за тепло и горячий душ  

21 февраля, 07:17

Доля "коммуналки" в расходах народа выросла почти в два раза 

Вкусно и полезно! Оксана Марченко показала свой идеальный завтрак

10 знаменитых женщин с ужасно скверным характером

Как украинцам оплачивать электроэнергию по-новому: советы