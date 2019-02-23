В московском аэропорту агрессивный пассажир заявил о бомбе в самолете

Инцидент произошел в аэропорту "Шереметьево", рейс задержали, "минера" проверяют

Фото: facebook.com/svo.airport.

В московском аэропорту агрессивный пассажир заявил о бомбе в самолете //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/106/1fe/5c71061fe39bc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/106/1fe/5c71061fe39bc.jpg 2019-02-23T10:38:01+02:00 Россия Инцидент произошел в аэропорту «Шереметьево», рейс задержали, "минера" проверяют

В московском аэропорту "Шереметьево" полицией задержан гражданин Бельгии, который заявил, что у него имеется бомба. Громкое сообщение иностранец выдал перед самым вылетом в Париж.

Как сообщили в экстренных службах, гражданин Бельгии прибыл в Москву из Таиланда транзитным рейсом вечером в пятницу, чтобы в тот же день с пересадкой в "Шереметьево" вылететь в Париж.

"Однако после того, как посадка на самолет Москва-Париж была завершена, мужчина заявил, что у него имеется при себе взрывное устройство. При этом он вел себя агрессивно и громко разговаривал сам с собой на французском языке", – рассказал собеседник агентства.

На борт были вызваны полицейские, которые задержали нарушителя порядка.

"Взрывного устройства у мужчины не нашли, – сообщил источник. – Тем не менее, рейс пришлось отложить, а всех пассажиров и самолет дополнительно досмотреть".

Напомним, в российском международном аэропорту "Внуково" два пассажира устроили дебош и были сняты с рейса "Москва – Канкун" и доставлены в дежурную часть полиции.

Также ранее сообщалось, что на борту самолета "Уральских авиалиний" мужчина затеял драку сразу после взлета, причем кричал, что у него при себе бомба. Во время потасовки одна из бортпроводниц получила травму лица.

Ранее мы писали, что на борту самолета стюард разбил об голову дебошира две бутылки вина.

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