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В московском метро более тысячи пассажиров на несколько часов застряли под землей

22 мая, 01:26

Людей начали эвакуировать только через полтора часа после инцидента

Фото: Getty Images

В Москве из-за сбоя в метро около тысячи человек провели под землей более двух часов.

В московском метро состав остановился на перегоне примерно в 18:45 между станциями "Шелепиха" и "Хорошевская" Большой кольцевой линии метро.

Под землей застряли три состава, в которых находилась тысяча человек.

Людей начали эвакуировать только через полтора часа после инцидента.

Пассажиры перешли в исправный поезд, который подогнали к застрявшим составам.

По предварительным данным, причиной произошедшего стала потеря напряжения в контактном рельсе.

Пассажиры провели под землей от двух до трех часов.

По данным пресс-службы метрополитена, в 20:40 на ближайшую станцию выведены пассажиры первого из поездов, а в 21:50 закончилась эвакуация находившихся в третьем поезде.

Опасности для пассажиров не было и никто из них за медицинской помощью не обращался, подчеркнули в пресс-службе московского метрополитена.

Напомним, что в феврале этого года на станции московской подземки "Домодедовская" полицейские задержали мужчину, который пытался прорваться в метро с пистолетом, после чего совершил несколько выстрелов в воздух и угрожал сотруднику безопасности метро.

Мы также писали, что за полгода до этого в метрополитене Москвы произошел другой инцидент, в ходе которого на станции метро "Курская" неизвестный мужчина убил полицейского и скрылся с места преступления.

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Тег метро, москва, пассажиры, сбой

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Источник:

Meduza

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