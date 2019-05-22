В московском метро более тысячи пассажиров на несколько часов застряли под землей
Людей начали эвакуировать только через полтора часа после инцидента
В Москве из-за сбоя в метро около тысячи человек провели под землей более двух часов.
В московском метро состав остановился на перегоне примерно в 18:45 между станциями "Шелепиха" и "Хорошевская" Большой кольцевой линии метро.
Под землей застряли три состава, в которых находилась тысяча человек.
Людей начали эвакуировать только через полтора часа после инцидента.
Пассажиры перешли в исправный поезд, который подогнали к застрявшим составам.
По предварительным данным, причиной произошедшего стала потеря напряжения в контактном рельсе.
Пассажиры провели под землей от двух до трех часов.
По данным пресс-службы метрополитена, в 20:40 на ближайшую станцию выведены пассажиры первого из поездов, а в 21:50 закончилась эвакуация находившихся в третьем поезде.
Опасности для пассажиров не было и никто из них за медицинской помощью не обращался, подчеркнули в пресс-службе московского метрополитена.
Напомним, что в феврале этого года на станции московской подземки "Домодедовская" полицейские задержали мужчину, который пытался прорваться в метро с пистолетом, после чего совершил несколько выстрелов в воздух и угрожал сотруднику безопасности метро.
Мы также писали, что за полгода до этого в метрополитене Москвы произошел другой инцидент, в ходе которого на станции метро "Курская" неизвестный мужчина убил полицейского и скрылся с места преступления.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В московском метро более тысячи пассажиров на несколько часов застряли под землей". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Киеве переделают станцию метро "Выставочный центр"
Единственный выход не справляется с потоком пассажиров
В Днепре спасатели, медики и полиция учились предотвращать теракты в метро: фото и видео
В сети появились фото и видео учений экстренных служб Днепра
ФОТОФАКТ. В Киеве на недавно отремонтированной станции метро протекает крыша
Восточный выход на станции метро "Святошин" после капремонта открыли в конце марта
В Киеве мужчина пытался пронести в метро гранаты
21-летнему задержанному грозит до семи лет лишения свободы