В московском метро застрелили полицейского

В городе объявлен план Сирена, преступника разыскивают, предположительно он вооружен

На станции метро Курская в Москве неизвестный мужчина убил полицейского. Об этом сообщила пресс-служба московской полиции.

Отмечается, что около полуночи, на станции метро Курская неизвестный мужчина из огнестрельного оружия причинил ранение сотруднику полиции, который от полученных травм скончался.

"Приметы подозреваемого: мужчина кавказской, или азиатской внешности, на вид 40-45 лет, плотного телосложения, рост 160-165 см. Был одет в серую куртку, синие джинсы, на голове серая кепка", − добавили в полиции.

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В Москве объявлен план Сирена, преступника разыскивают, предположительно он вооружен.

Напомним, в центре Харькова произошла стрельба, в результате которой погиб патрульный полицейский. Второго раненного доставили в больницу.

Ранее полицейского расстреляли в Киеве. Убийство произошло в автомобиле Hyundai, нападающий находился позади жертвы.

Также мы сообщали, что подозреваемого в убийстве полицейского в Киеве задержали. Убийство было совершено предварительно из пистолета марки ТТ.