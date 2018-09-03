В московском метро застрелили полицейского
В городе объявлен план Сирена, преступника разыскивают, предположительно он вооружен
На станции метро Курская в Москве неизвестный мужчина убил полицейского. Об этом сообщила пресс-служба московской полиции.
Отмечается, что около полуночи, на станции метро Курская неизвестный мужчина из огнестрельного оружия причинил ранение сотруднику полиции, который от полученных травм скончался.
"Приметы подозреваемого: мужчина кавказской, или азиатской внешности, на вид 40-45 лет, плотного телосложения, рост 160-165 см. Был одет в серую куртку, синие джинсы, на голове серая кепка", − добавили в полиции.
В Москве объявлен план Сирена, преступника разыскивают, предположительно он вооружен.
Напомним, в центре Харькова произошла стрельба, в результате которой погиб патрульный полицейский. Второго раненного доставили в больницу.
Ранее полицейского расстреляли в Киеве. Убийство произошло в автомобиле Hyundai, нападающий находился позади жертвы.
Также мы сообщали, что подозреваемого в убийстве полицейского в Киеве задержали. Убийство было совершено предварительно из пистолета марки ТТ.