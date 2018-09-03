В московском метро застрелили полицейского

Сегодня, 03:43

 В городе объявлен план Сирена, преступника разыскивают, предположительно он вооружен

фото из открытых источников
фото из открытых источников

На станции метро Курская в Москве неизвестный мужчина убил полицейского. Об этом сообщила пресс-служба московской полиции.

Отмечается, что около полуночи, на станции метро Курская неизвестный мужчина из огнестрельного оружия причинил ранение сотруднику полиции, который от полученных травм скончался.

"Приметы подозреваемого: мужчина кавказской, или азиатской внешности, на вид 40-45 лет, плотного телосложения, рост 160-165 см. Был одет в серую куртку, синие джинсы, на голове серая кепка", − добавили в полиции.

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В Москве объявлен план Сирена, преступника разыскивают, предположительно он вооружен. 

Напомним, в центре Харькова произошла стрельба, в результате которой погиб патрульный полицейский. Второго раненного доставили в больницу.

Ранее полицейского расстреляли в Киеве. Убийство произошло в автомобиле Hyundai, нападающий находился позади жертвы.

Также мы сообщали, что подозреваемого в убийстве полицейского в Киеве задержали. Убийство было совершено предварительно из пистолета марки ТТ.
метро, убийство, стрельба, мужчина, полицейский
Источник:

"Сегодня"

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