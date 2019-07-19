В московском "Шереметьево" произошло ЧП с самолетом: видео

СМИ сообщают, что задымление пассажирского салона спровоцировало попадание технологической жидкости в системы жизнеобеспечени

В пятницу, 19 июля, 178 пассажиров рейса "Москва-Ереван" в аэропорту "Шереметьево" были эвакуированы из самолета Boeing 737 из-за задымления салона. Во время экстренного покидания салона началась паника, на борту возникла давка. Восемь человек получили ссадины, ушибы и растяжения, один пассажир был госпитализирован.

Некоторые СМИ сообщают, что задымление пассажирского салона спровоцировало попадание технологической жидкости в системы жизнеобеспечения.

Позже на сайте авиакомпании NordWind появилась информация, что экипаж Boeing 737 эвакуировал пассажиров из-за постороннего запаха на борту самолета. Отмечается, что запах появился в 00:45 при разбеге на взлет. После эвакуации по надувным трапам всех пассажиров разместили в здании аэропорта. Им предоставили еду и напитки. Багаж выгрузили из самолета и перегрузили на резервный борт.

Затем в Шереметьево заявили, что эвакуация началась из-за задымления, возникшего при разбеге. Командир воздушного судна доложил наземным службам о нештатной ситуации и принял решение прервать взлет.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании Air Astanа, который летел из столицы Казахстана, совершил аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево.

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