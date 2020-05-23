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В московском СИЗО, где держат украинских политзаключенных, произошла вспышка COVID-19

23 мая, 15:02

Руслан Ровик

В камерах "Лефортово" содержатся как минимум трое украинских политзаключенных

В России, на территории московского следственного изолятора "Лефортово", где содержатся несколько украинских политических заключенных, зафиксировали вспышку коронавируса.

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов на своей странице в Facebook.

"В СИЗО "Лефортово" вспышка коронавируса. Не помогли противоэпидемиологические меры в виде половины луковицы к рациону в день", – написал он.

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Кроме того, он добавил, что беспокоится о состоянии здоровья своего подзащитного – Ивана Яцкина, которого содержат в этом СИЗО, а также других политзаключенных.

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По данным Крымской правозащитной группы, в "Лефортово" содержатся как минимум трое украинских узников: Иван Яцкин, Галина Довгополая и Константин Ширинга, их обвиняют в "государственной измене" и "шпионаже" в пользу Украины.

Напомним, ранее украинский моряк Андрей Опрыско, которого оккупанты содержали в "Лефортово", рассказал об условиях в этом СИЗО, сокамерниках-"стукачах" и других "прелестях" заключения.

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Также мы сообщали о том, что в России за неделю побили два антирекорда смертности от коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Россия Москва СИЗО вспышка коронавирус лефортово

Источник: Сегодня

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