В московском тоннеле загорелся автобус: видео

Автомобилисты едва не задохнулись из-за черного едкого дыма, который резко затянул тоннель

Не прошло и суток после смертельного пожара в Подмосковье, как в самой российской столице загорелся пассажирский автобус.

ЧП случилось в двухкилометровом Алабяно-Балтийском тоннеле на севере Москвы после столкновения автобуса с легковым автомобилем.

В результате произошедшего движение в тоннеле оказалось закрыто, но вскоре было возобновлено. Об этом сообщает 360tv.ru.

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На видео, опубликованном с места событий, видно, как автомобилисты пытаются покинуть задымленный тоннель, чтобы не задохнуться – машины, которые успели заехать внутрь, осторожно выезжают обратно.

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В московском МЧС утверждают, что огонь охватил 10 кв. м. автобуса. При помощи 11 пожарных машин пламя удалось ликвидировать, не допустив его распространения.

Информации о пострадавших не поступало.

Напомним, ранее в этом году в Москве произошла дорожная авария с автобусом, в котором ехали украинцы- в их транспортное средство въехала фура, в результате чего пострадали четыре гражданина Украины.

Кроме того, в мае в Москве попал в ДТП известный советский и российский актер Игорь Фурманюк – артист попал в больницу с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибом грудной клетки.

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