В Москве нашли в квартире брошенного матерью ребенка в тяжелом состоянии

Ребенка нашли полицейские в ходе рейда по квартирам неблагополучных семей

Фото: Pixabay

В Москве нашли в квартире брошенного матерью ребенка в тяжелом состоянии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/249/9ed/5ca2499edbb82.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/249/9ed/5ca2499edbb82.jpg 2019-04-01T20:26:00+03:00 Россия Ребенка нашли полицейские в ходе рейда по квартирам неблагополучных семей

Брошенного девятилетнего мальчика в тяжелом состоянии обнаружили в квартире в Новой Москве. Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ, ребенка нашли полицейские в ходе рейда по квартирам неблагополучных семей.

"По данным сотрудников полиции, мать надолго оставила мальчика одного без еды, – сообщили в ведомстве. – Сейчас он находится в детском центре. По информации СМИ, ребенок нуждался в срочной госпитализации".

В отношении матери было возбуждено уголовное дело по статье "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Она также подозревается в покушении на убийство.

В настоящий момент все материалы изъяты из полиции и переданы для дальнейшего расследования следователям.

Ранее мы писали, что в Москве умер семилетний мальчик, который жил в заваленной мусором квартире. Мать и бабушка не занимались ребенком и почти не кормили его. Мальчика пытались спасти врачи, но ребенок умер от остановки сердца.

В марте похожий инцидент произошел на севере Москвы – в квартире среди кучи мусора была найдена плачущая девочка с вросшим в шею украшением. Мать девочки арестовали за "покушение на убийство несовершеннолетней, находящейся в заведомо беспомощном состоянии".

Напомним, в Ровно молодая мать зарезала ребенка. По предварительной информации, женщина состоит на психиатрическом учете.

Ранее в Киеве нашли тело новорожденного ребенка в пакете. Полиция разыскивает мать девочки.

Кроме того, в Запорожье в мусорном баке во дворе многоэтажного дома по ул.Новгородской, 22, было найдено тело новорожденного ребенка.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Москве нашли в квартире брошенного матерью ребенка в тяжелом состоянии". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.