В Москве нашли в квартире брошенного матерью ребенка в тяжелом состоянии
Ребенка нашли полицейские в ходе рейда по квартирам неблагополучных семей
Брошенного девятилетнего мальчика в тяжелом состоянии обнаружили в квартире в Новой Москве. Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ, ребенка нашли полицейские в ходе рейда по квартирам неблагополучных семей.
"По данным сотрудников полиции, мать надолго оставила мальчика одного без еды, – сообщили в ведомстве. – Сейчас он находится в детском центре. По информации СМИ, ребенок нуждался в срочной госпитализации".
В отношении матери было возбуждено уголовное дело по статье "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Она также подозревается в покушении на убийство.
В настоящий момент все материалы изъяты из полиции и переданы для дальнейшего расследования следователям.
Ранее мы писали, что в Москве умер семилетний мальчик, который жил в заваленной мусором квартире. Мать и бабушка не занимались ребенком и почти не кормили его. Мальчика пытались спасти врачи, но ребенок умер от остановки сердца.
В марте похожий инцидент произошел на севере Москвы – в квартире среди кучи мусора была найдена плачущая девочка с вросшим в шею украшением. Мать девочки арестовали за "покушение на убийство несовершеннолетней, находящейся в заведомо беспомощном состоянии".
Напомним, в Ровно молодая мать зарезала ребенка. По предварительной информации, женщина состоит на психиатрическом учете.
Ранее в Киеве нашли тело новорожденного ребенка в пакете. Полиция разыскивает мать девочки.
Кроме того, в Запорожье в мусорном баке во дворе многоэтажного дома по ул.Новгородской, 22, было найдено тело новорожденного ребенка.
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