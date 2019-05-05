Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,56
29,78
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Россия

В аэропорту Москвы вспыхнул самолет с десятками пассажиров: видео

5 мая, 19:43

Рейс российского Sukhoi Superjet 100 в Мурманск едва не закончился трагедией

Фото: twitter.com/naganoff_ru
Фото: twitter.com/naganoff_ru.

В московском аэропорту "Шереметьево" загорелся пассажирский лайнер российского производства Sukhoi Superjet 100, у одного из которых ранее в полете лопнуло лобовое стекло.

Инцидент произошел 5 мая при аварийной посадке самолета вскоре после вылета по рейсу Москва-Мурманск.

Как пишут российские СМИ, после вылета из "Шереметьево", авиалайнер сделал несколько кругов над Московской областью, подал сигнал бедствия и резко пошел на снижение.


Видео: instagram.com/mikkentosh

При этом приземлиться с первого раза лайнеру не удалось. Со второй попытки пилот ударился шасси и носом самолета о полосу, после чего воздушное судно загорелось. По надувным трапам эвакуировали 73 пассажиров и шесть членов экипажа. На данный момент огонь был потушен.


Видео: instagram.com/tyz_1_

По данным экстренных служб, есть пострадавшие – не менее шести человек получили ожоги и травмы при эвакуации. Также сообщается как минимум об одном погибшем. На место событий выехали 10 карет "скорой помощи".

Некоторые источники утверждают, что причиной ЧП стал пожар в двигателе, но данную версию пока что официально не подтвердили.

Представители Следственного комитета РФ уже выехали на место аварии.

Стоит отметить, что данный инцидент с SSJ-100 стал уже не первым – во время руления после посадки в московском аэропорту "Домодедово", такой же самолет задел крылом мачту освещения.

Мы также писали, что авиакомпания Brussels Airlines отказалась продлевать контракт по использованию четырех российских самолетов Sukhoi SuperJet – 100.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег авария, пожар, аэропорт, самолет, лайнер, шереметьево, Sukhoi SuperJet

Вы сейчас просматриваете новость " В аэропорту Москвы вспыхнул самолет с десятками пассажиров: видео". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще одна авиакомпания отказалась от российских "суперджетов"

27 марта, 19:57

Мексиканский авиаперевозчик Interjet отказывается пользоваться SSJ-100 из-за массовой поломки двигателей

США заблокировали поставки российских самолетов Sukhoi Superjet в Иран

6 января, 23:42

Более 10% комплектующих SSJ-100 производятся в США, поэтому для поставок лайнеров требуется соответствующее разрешение американских властей

В небе над Москвой в пассажирский лайнер ударила молния

10 апреля, 16:52

Чрезвычайное происшествие случилось с рейсом, направлявшимся в "Шереметьево" из Нью-Йорка

Неудачная посадка российского самолета без шасси попала на видео

27 февраля, 12:52

На его борту находились два члена экипажа и три пассажира

В московском аэропорту самолет переехал мужчину

20 ноября 2018, 23:09

По предварительным данным, погибшему было 25 лет

В Москве произошло опасное ЧП с лайнером с полусотней людей на борту

13 января, 18:35

Пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в "Шереметьево"

Оксана Мороз — о виртуальных кладбищах и вымирании Facebook

Как узнать, под какими именами вы записаны в чужих телефонах

Куркума спасет больные суставы

Польза ходьбы: Сколько надо ходить шагов в день?

Сколько должен ходить в день каждый: главная альтернатива бегу

Вот как выглядит новая девушка Луиза Адриану. Фото

Винник признался: на сцену вместо него выходили дублёры

Как в России отреагировали на победу Зеленского

Ученые месяц наблюдают странные сейсмические волны по всей Земле

Что известно о трагедии в Одессе пять лет спустя

Прекрасные советские актрисы, чья жизнь пошла под откос

10 забытых звездных пар из 90-х. Какими же хорошенькими они были

Загранпаспорта дорожают: где и за сколько их можно оформить

Сегодня, 07:25

Стоимость оформления внутренних паспортов и загранпаспортов с июля 2019 г. вырастет почти в два раза

Новые правила вывоза мусора: у украинцев появится возможность экономить

Вчера, 07:52

Сортировать отходы – теперь обязанность каждого, это отмечено в законе

Мокро и прохладно: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:37

В понедельник, 6 мая осадки вернутся в центральные и северные регионы Украины

Обновленные платежки и "доступ в квартиру": новый закон о ЖКУ введен в действие

3 мая, 07:51

С мая плату за жилищно-коммунальные услуги будут начислять по-новому, а с июня разрешат отказываться от ненужных услуг

В Раде зарегистрировали проект с датой инаугурации Зеленского

Чем же отличаются макароны из твердых сортов пшеницы от обычных?

Разведка США: Россия пыталась обмануть мир фиктивной ракетой