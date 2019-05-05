При этом приземлиться с первого раза лайнеру не удалось. Со второй попытки пилот ударился шасси и носом самолета о полосу, после чего воздушное судно загорелось. По надувным трапам эвакуировали 73 пассажиров и шесть членов экипажа. На данный момент огонь был потушен.
В аэропорту Москвы вспыхнул самолет с десятками пассажиров: видео
Рейс российского Sukhoi Superjet 100 в Мурманск едва не закончился трагедией
В московском аэропорту "Шереметьево" загорелся пассажирский лайнер российского производства Sukhoi Superjet 100, у одного из которых ранее в полете лопнуло лобовое стекло.
Инцидент произошел 5 мая при аварийной посадке самолета вскоре после вылета по рейсу Москва-Мурманск.
Как пишут российские СМИ, после вылета из "Шереметьево", авиалайнер сделал несколько кругов над Московской областью, подал сигнал бедствия и резко пошел на снижение.
По данным экстренных служб, есть пострадавшие – не менее шести человек получили ожоги и травмы при эвакуации. Также сообщается как минимум об одном погибшем. На место событий выехали 10 карет "скорой помощи".
Некоторые источники утверждают, что причиной ЧП стал пожар в двигателе, но данную версию пока что официально не подтвердили.
Представители Следственного комитета РФ уже выехали на место аварии.
Стоит отметить, что данный инцидент с SSJ-100 стал уже не первым – во время руления после посадки в московском аэропорту "Домодедово", такой же самолет задел крылом мачту освещения.
Мы также писали, что авиакомпания Brussels Airlines отказалась продлевать контракт по использованию четырех российских самолетов Sukhoi SuperJet – 100.
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