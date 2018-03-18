В Москве активистку задержали из-за сине-желтой ленточки

Женщина устроила одиночный пикет против проведения президентских выборов в стране

В день выборов президента РФ полиция Москвы задержала на Манежной площади кубанскую активистку Дарью Полюдову из-за ленточки цвета украинского флага на ее одежде. Об этом сообщает ОВД-Инфо.

Женщина стояла с одиночным пикетом, протестуя против выборов. По ее словам, полицейским не понравилась сине-желтая лента на ее одежде. Это и стало причиной задержания.

Спустя некоторое время, активистку отпустили из отдела полиции под обязательство о явке на президентских выборах.

Также на нее составили протокол по ст. 5.10 КоАП (проведение предвыборной агитации вне агитационного периода и в местах).

В центре Киева участники акции протеста против российских выборов в оккупированном Крыму сожгли чучело президента России Владимира Путина.

Напомним, вчера вечером России началось голосование на выборах президента РФ. Первые избирательные участки открылись на Дальнем Востоке.

В избирательном бюллетене 8 кандидатов, претендующих на пост президента РФ. Среди них самовыдвиженец – президент РФ Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, бизнес-омбудсмен и председатель "Партии Роста" Борис Титов, кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак, кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин, кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин и лидер "Яблока" Григорий Явлинский.







