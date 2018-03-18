В Москве активистку задержали из-за сине-желтой ленточки

Сегодня, 17:44

Женщина устроила одиночный пикет против проведения президентских выборов в стране

Фото: Facebook Саша Мысленков
Фото: Facebook Саша Мысленков

В день выборов президента РФ полиция Москвы задержала на Манежной площади кубанскую активистку Дарью Полюдову из-за ленточки цвета украинского флага на ее одежде.  Об этом сообщает ОВД-Инфо.

Женщина стояла с одиночным пикетом, протестуя против выборов. По ее словам, полицейским не понравилась сине-желтая лента на ее одежде. Это и стало причиной задержания.

Спустя некоторое время, активистку отпустили из отдела полиции под обязательство о явке на президентских выборах.

Также на нее составили протокол по ст. 5.10 КоАП (проведение предвыборной агитации вне агитационного периода и в местах).

В центре Киева участники акции протеста против российских выборов в оккупированном Крыму сожгли чучело президента России Владимира Путина.

Напомним, вчера вечером России началось голосование на выборах президента РФ. Первые избирательные участки открылись на Дальнем Востоке.

В избирательном бюллетене 8 кандидатов, претендующих на пост президента РФ. Среди них самовыдвиженец – президент РФ Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, бизнес-омбудсмен и председатель "Партии Роста" Борис Титов, кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак, кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин, кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин и лидер "Яблока" Григорий Явлинский.
Россия, выборы, задержание, активистка, сине-желтый, ленточка

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Фото: www.president.gov.ua

Порошенко: Международные партнеры Украины не признают выборы президента России в Крыму

Сегодня, 17:06

Единственный президент, который будет выбирать Крым, будет президент Украины, уверяет глава государства

Россия

Выборы в РФ. Фото: AFP

Президентские выборы в России: явка уже превысила 50%

Сегодня, 16:48

По состоянию на 14:00 проголосовали почти 35 процентов избирателей
Загрузка...

Россия

Выборы в России. Фото: AFP

В Москве "заминировали" ЦИК и четыре участка для голосования

Сегодня, 16:23

В Мосгоризбиркоме рассказали о случае с подозрительным мужчиной с большим чемоданом

Россия

Фото: Архив

Президентские выборы в России: стало известно, сколько москвичей уже проголосовали

Сегодня, 16:06

Наибольшую активность в Москве, по данным комиссии, проявили избиратели районов Люблино
Загрузка...