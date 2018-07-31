В Москве активисты вышли на пикеты в поддержку крымских политзаключенных

В Москве прошел традиционный ежемесячный "День политзека". Его проводит инициатива "Стратегия-30". Об этом пишет Радио Свобода.

30 июля активисты вышли с плакатами, на которых написали именами крымских политзаключенных.

"Прохожие агрессии не проявляли (иногда кто-то и покрутит пальцем у виска). Один раз большой палец нам одобрительно показали. Но ощущение, что мы на оккупированной территории и кругом враги, не проходит. И ощущение это, увы, верное... Сенцов, Балух, другие пленники – это непреходящая боль. Чудовищное чувство бессилия", – рассказала Крым.Реалии участница инициативы Вера Лаврешина.

В рамках акции "Стратегия-30" российские оппозиционные активисты ежемесячно 30 числа проводят "День политзека". Они выходят на мирные пикеты и акции с требованиями освобождения политзаключенных, прекращения российской агрессии в отношении Украины, деоккупации Крыма.

Ранее мать заключенного в РФ украинца Александра Кольченко Лариса вышла на пикет в Симферополе, чтобы поздравить Олега Сенцова с днем рождения.

Также двоюродная сестра Олега Сенцова Наталья Каплан сообщила, что осужденный в России украинский режиссер жив и продолжает голодовку.

Российский адвокат Ольга Динзе подтвердила, что мать незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова, Людмила, написала письмо российскому президенту Владимиру Путину с просьбой о помиловании сына.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что прошение матери незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова о помиловании сына будет рассмотрено, когда поступит в Кремль, но говорить о сроках преждевременно.



