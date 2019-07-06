В Москве арестовали пятерых сотрудников ФСБ по делу о разбое
Еще двух сотрудников российской спецслужбы оставили под домашним арестом
Пятеро сотрудников ФСБ арестованы военным судом до августа. Еще двоим назначена мера пресечения в виде домашнего ареста.
В Московском гарнизонном военном суде уточнили, что поступали материалы по семерым сотрудникам ФСБ РФ.
Сотрудников ФСБ подозревают в преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 162 (разбой, совершенной организованной группой либо в особо крупном размере).
В суде не раскрыли личности и должности задержанных сотрудников.
Ранее сообщалось, что в России в ходе обысков, которые проводились по уголовному делу начальника банковского отдела управления "К" ФСБ РФ Кирилла Черкалина, обнаружены и изъяты деньги – 12 млрд в рублевом эквиваленте (4,9 млрд гре. – Ред.). Об этом сообщили источники в спецслужбе.
По их версии, указанную сумму Черкалин и двое его бывших коллег получили от топ-менеджеров банков за оказываемое им покровительство.
В материалах дела Черкалина упоминаются три банка, от руководителей которых поступали деньги. В их число входят лишенные лицензий "Траст" и "Югра".
"Расследование идет полным ходом, в деле могут появиться и другие конкретные случаи получения взяток на крупные суммы", - высказывает мнение собеседник агентства.
Как сообщалось, замглавы Росрезерва подозревают в хищении 3 млрд рублей. Кирюхин мог быть организатором хищения бюджетных средств.
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