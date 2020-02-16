В Москве девушка подавилась и умерла после победы на конкурсе поедания пирожных

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23-летняя жительница Москвы погибла во время конкурса по поеданию пирожных. Она победила, но подавилась и задохнулась. Об этом стало известно из соцсетей.

Соревнования по поеданию проходили 15 февраля в баре Killfish в центре Москвы. Побеждал тот, кто съел больше всех пирожных. Принять участие в этом поединке решила и 23-летняя девушка, которая проводила субботний вечер в этом баре со своими друзьями.

С самого начала девушка вырвалась в лидеры. Финальный свисток был уже близок, и чтобы выиграть, девушка схватила сразу несколько пирожных и запихнула их себе в рот.

Она победила, но не смогла прожевать все. Затем девушка подавилась, вследствие чего умерла. Никто из присутствующих не смог оказать ей помощь, а прибывшие врачи лишь констатировали смерть.

Напомним, один из подобных конкурсов также закончился трагедией – в Японии на соревнованиях по поеданию онигири (традиционного местного блюда из риса с начинкой) один из участников подавился и умер.

Также мы писали, как худышка из США несколько лет подряд выигрывает в конкурсе по поеданию бургеров. Девушка побила свой же рекорд. Организаторы состязаний сообщили, что в этот раз Скалер за 10 минут съела 32 булочки с котлетой.

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