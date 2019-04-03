В Москве двойник клиента банка снял с его счета 10 миллионов рублей

Мужчина обнаружил, что все деньги со счетов пропали

Фото: Pixabay

В Москве двойник клиента банка снял с его счета 10 миллионов рублей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/4df/80e/5ca4df80ec9e6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/4df/80e/5ca4df80ec9e6.jpg 2019-04-03T19:23:00+03:00 Россия Мужчина обнаружил, что все деньги со счетов пропали

В Москве полиция возбудила уголовное дело после того, как двойник клиента банка снял с его счета 10 миллионов рублей.

Заявление в полицию поступило 4 марта от 28-летнего мужчины, который в 2014 году открыл два банковских вклада — на 100 тысяч евро и 3 миллиона рублей. Как сообщает ГУ МВД по Москве, уголовное дело возбуждено по статье "мошенничество".

В феврале 2019 года, зайдя в мобильное приложение, мужчина обнаружил, что все деньги со счетов – 100 тысяч евро и 3 миллиона рублей — пропали.

Благодаря камерам видеонаблюдения в офисе банка удалось установить, что 22 февраля в отделение пришел мужчина, внешне похожий на пострадавшего. Он предъявил банковскому работнику паспорт на имя потерпевшего и снял все деньги со счетов. После этого злоумышленник скрылся.

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