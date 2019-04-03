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В Москве двойник клиента банка снял с его счета 10 миллионов рублей

Сегодня, 19:23

Мужчина обнаружил, что все деньги со счетов пропали

Фото: Pixabay
В Москве двойник клиента банка снял с его счета 10 миллионов рублей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/4df/80e/5ca4df80ec9e6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/4df/80e/5ca4df80ec9e6.jpg Россия Мужчина обнаружил, что все деньги со счетов пропали

В Москве полиция возбудила уголовное дело после того, как двойник клиента банка снял с его счета 10 миллионов рублей.

Заявление в полицию поступило 4 марта от 28-летнего мужчины, который в 2014 году открыл два банковских вклада — на 100 тысяч евро и 3 миллиона рублей. Как сообщает ГУ МВД по Москве, уголовное дело возбуждено по статье "мошенничество".

В феврале 2019 года, зайдя в мобильное приложение, мужчина обнаружил, что все деньги со счетов – 100 тысяч евро и 3 миллиона рублей — пропали.

Благодаря камерам видеонаблюдения в офисе банка удалось установить, что 22 февраля в отделение пришел мужчина, внешне похожий на пострадавшего. Он предъявил банковскому работнику паспорт на имя потерпевшего и снял все деньги со счетов. После этого злоумышленник скрылся.

Напомним, в США женщина отключила брата от жизнеобеспечения, но случайно убила чужого мужчину. Женщина уже готовилась к похоронам брата, когда ей вдруг позвонили с бюро судебно-медицинской экспертизы.

Ранее мы писали, что в Перу заключенный сбежал из тюрьмы, заменив себя братом-близнецом. Родственник не знал о планах преступника и просто навещал его в тюрьме.

А во Франции судят неизвестных, выдававших себя за президента страны. Французы с помощью электронной почты президента обманывали людей.

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Тег банк, деньги, мошенничество, россияне, двойник

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info24.ru

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