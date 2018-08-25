В Москве горело здание Банка России

В пресс-службе финучреждения настаивают на локальном характере этого случая

В Москве на Неглинной улице в пятницу вечером, 24 августа, загорелось здание Банка России. Очаг возгорания находится на пятом этаже административного здания. Об этом сообщает Газета.ру.

В Банке России подтвердили, что в здании регулятора в Москве произошел пожар. В пресс-службе финучреждения настаивают на локальном характере этого случая.

"Подтверждаем пожар. Локальное возгорание. Пострадавших нет", – сообщили в банке.

По словам его представителей, возгорание произошло в рабочем кабинете в корпусе Б. Причины инцидента устанавливаются. Тем временем в московском отделении чрезвычайной службы сообщили, что потушили огонь.

"Объявлена полная ликвидация пожара, пострадавших нет", – подтвердил представитель ведомства.

Как пояснили в МЧС, возгорание произошло на площади 30 квадратных метров. К его ликвидации привлекались 26 пожарных расчетов.

Накануне мы писали, что в Мукачево произошел масштабный пожар на складах "Новой почты".

Напомним, в Харьковской области на частном предприятии по переработке пластиковых изделий произошел масштабный пожар.

А 20 августа в Запорожье на заводе по переработке резины на одном из складов произошел пожар. Огонь охватил тысячу автомобильных шин.



