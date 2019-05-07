В Москве госпитализировали четвертого члена экипажа сгоревшего в "Шереметьево" лайнера

Это еще один потерпевший в результате катастрофы самолета "Аэрофлота" SSJ-100

Фото: AFP

Пострадавший в результате катастрофы самолета "Аэрофлота" SSJ-100 в "Шереметьево" член экипажа обратился в больницу. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава РФ.

"В НИИ им.Склифосовского находятся пятеро пострадавших: один – в тяжелом состоянии, без отрицательной динамики; четыре человека (экипаж – ред) – средней степени тяжести, переведены в ожоговое отделение", – говорится в сообщении Минздрава.

В НИИ им.Вишневского Минздрава России остаются два человека в тяжелом состоянии и двое – в состоянии средней тяжести. Пострадавший, который находится в ФМБА, в состоянии средней тяжести "переведен в палату отделения".

Напомним, 5 мая в московском аэропорту "Шереметьево" загорелся пассажирский лайнер российского производства Sukhoi Superjet 100. Инцидент произошел при аварийной посадке самолета вскоре после вылета по рейсу Москва – Мурманск. Авиалайнер сделал несколько кругов над Московской областью, подал сигнал бедствия и резко пошел на снижение. При этом приземлиться с первого раза лайнеру не удалось. Со второй попытки пилот ударился шасси и носом самолета о полосу, после чего воздушное судно загорелось. Как стало известно, жертвами пожара на борту самолета стал 41 человек. В Мурманской области РФ объявили трехдневный траур.

Позже была названа основная причина гибели людей. Как рассказали участники авиакатастрофы, "некоторые пассажиры стали в панике доставать свои вещи с полок. Это затруднило эвакуацию людей с задних рядов авилайнера, и они погибли в огне". В то же время в Следственном комитете РФ рассматривают различные версии произошедшего, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта; неисправность воздушного судна; неблагоприятные метеоусловия.

В свою очередь командир сгоревшего в "Шереметьево" самолета восстановил хронологию катастрофы. Он подтвердил, что самолет загорелся после посадки, а не полете, хотя именно в воздухе в него ударила молния.

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