Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,5
29,67
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Россия

В Москве госпитализировали четвертого члена экипажа сгоревшего в "Шереметьево" лайнера

7 мая, 00:19

Это еще один потерпевший в результате катастрофы самолета "Аэрофлота" SSJ-100

Фото: AFP

Пострадавший в результате катастрофы самолета "Аэрофлота" SSJ-100 в "Шереметьево" член экипажа обратился в больницу. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава РФ.

"В НИИ им.Склифосовского находятся пятеро пострадавших: один – в тяжелом состоянии, без отрицательной динамики; четыре человека (экипаж – ред) – средней степени тяжести, переведены в ожоговое отделение", – говорится в сообщении Минздрава.

В НИИ им.Вишневского Минздрава России остаются два человека в тяжелом состоянии и двое – в состоянии средней тяжести. Пострадавший, который находится в ФМБА, в состоянии средней тяжести "переведен в палату отделения".

Напомним, 5 мая в московском аэропорту "Шереметьево" загорелся пассажирский лайнер российского производства Sukhoi Superjet 100. Инцидент произошел при аварийной посадке самолета вскоре после вылета по рейсу Москва – Мурманск. Авиалайнер сделал несколько кругов над Московской областью, подал сигнал бедствия и резко пошел на снижение. При этом приземлиться с первого раза лайнеру не удалось. Со второй попытки пилот ударился шасси и носом самолета о полосу, после чего воздушное судно загорелось. Как стало известно, жертвами пожара на борту самолета стал 41 человек. В Мурманской области РФ объявили трехдневный траур.

Позже была названа основная причина гибели людей. Как рассказали участники авиакатастрофы, "некоторые пассажиры стали в панике доставать свои вещи с полок. Это затруднило эвакуацию людей с задних рядов авилайнера, и они погибли в огне". В то же время в Следственном комитете РФ рассматривают различные версии произошедшего, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта; неисправность воздушного судна; неблагоприятные метеоусловия.

В свою очередь командир сгоревшего в "Шереметьево" самолета восстановил хронологию катастрофы. Он подтвердил, что самолет загорелся после посадки, а не полете, хотя именно в воздухе в него ударила молния.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег москва, самолет, катастрофа, авиакатастрофа, шереметьево, экипаж

Вы сейчас просматриваете новость " В Москве госпитализировали четвертого члена экипажа сгоревшего в "Шереметьево" лайнера". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Черный ящик" сгоревшего в Москве самолета поврежден

Вчера, 23:24

Регистратор подвергся действию температуры и получил серьезные повреждения

В Мексике разбился самолет с болельщиками

Вчера, 22:24

Во время посадки самолет ударился о землю и выкатился в реку в США

На борту сгоревшего в Москве самолета был игрок популярного шоу

Вчера, 21:58

Михаила Савченка удивили пассажиры, которые тащили чемоданы, вместо того, чтобы помочь другим

Из-за трагедии "Аэрофлот" отменил 46 рейсов в Шереметьево

Вчера, 20:01

Отменены как международные рейсы, так и внутренние

"Аэрофлот" опубликовал список пассажиров сгоревшего в Москве лайнера

Вчера, 19:56

В списке 73 человека – выжившие и погибшие

"Человеческая жизнь бесценна": реакция МИД Украины на трагедию в "Шереметьево"

Вчера, 19:24

Министр Павел Климкин выразил свои соболезнования и сказал о судьбе украинки среди пострадавших

Самый опасный паук Австралии победил самую ядовитую змею

Названа каша, которая снижает давление и помогает похудеть

Самые смешные фотографии животных

Обнародован продукт, резко повышающий риск развития рака

Найден безопасный способ останавливать рост раковых клеток

Перед ним вставали на колени даже зеки

Лазарев сдал кровь на национальность перед Евровидением

Жена Мауро Икарди предстала в образе Памелы Андерсон на пляже

Кононов прокомментировал возможный уход Глушакова

Велосипедистка дня: модель из Германии с ником Chiara

Копеечные цены на все умные браслеты. Берите в рассрочку

Голубика дома? Выращенная на окне. Легко. Читай, как это сделать

Почему вокруг инаугурации развернулось столько споров: все о визите Зеленского в ВР

Вчера, 07:55

Новый президент настаивает на 19 мая, а в ВР хотят провести церемонию 28-го

Загранпаспорта дорожают: где и за сколько их можно оформить

5 мая, 07:25

Стоимость оформления внутренних паспортов и загранпаспортов с июля 2019 г. вырастет почти в два раза

Большая разборка: кто должен заполнять налоговую декларацию

5 мая, 07:00

Все, что нужно знать о налоговом декларировании, чтобы не пропустить сроки и не получить штраф

Новые правила вывоза мусора: у украинцев появится возможность экономить

4 мая, 07:52

Сортировать отходы – теперь обязанность каждого, это отмечено в законе

Ученые нашли способ остановить развитие рака кожи

Не няшки: 10 звездных детей, которых сложно назвать милыми

7 вещей, о которых нам врали в школе