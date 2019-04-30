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В России помпезно "бряцали оружием" на репетициях парада Победы: яркие фото и видео

30 апреля, 10:41

В параде будут участвовать и военнослужащие-женщины

В России начали готовиться к параду в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Первые репетиции были ночными и прошли они в Москве и Санкт-Петербурге.

В Москве на Красной площади ходили 35 парадных расчетов и проехали 130 единиц военной техники.

Также в этом году пустили участвовать и женщин. В пеший парадный расчет включены батальон Московского университета МВД РФ имени В. Я. Кикотя, подразделение военнослужащих-женщин Военной академии Воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова и парадный расчет кадетского корпуса Следственного комитета РФ имени Александра Невского.

Также репетиция парада прошла в Санкт-Петербурге также на Дворцовой площади.


Напомним, еще, что в этом году на празднование Дня Победы в Москву не приедет ни один зарубежный лидер. Песков сказал, что специальные приглашения главам государств посетить Москву 9 мая не рассылались.

Кстати, в России достигло своего 20-летнего пика число тех, кто испытывает позитивные чувства к советскому диктатору Иосифу Сталину. Кроме того, как свидетельствуют результаты социологического исследования "Левада-центра", количество таких людей впервые превалирует над остальными. 7 из 10 опрошенных считают, что Сталин сыграл для России в той или иной мере положительную роль, и только каждый пятый – отрицательную.

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Тег Россия, День Победы, парад победы

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Источник:

Интерфакс

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