В Москве избили звезду фильма "Такси"

Сегодня, 13:35

Подозреваемый в преступлении скрылся, полицейские его ищут

Насери – исполнитель главной роли в фильме &quot;Такси&quot;. Фото: instagram.com/samy_naceri_officiel
Насери – исполнитель главной роли в фильме "Такси". Фото: instagram.com/samy_naceri_officiel

В Москве, где ранее избили блогера, полицейские подтвердили факт избиения французского актера Сами Насери в центре российской столицы. Как сообщили в пресс-службе столичного главка МВД, подозреваемый скрылся, полицейские его ищут, передает ТАСС.

"5 августа на телефон службы "02" поступило сообщение о конфликтной ситуации в клубе в Старопименовсом переулке. Прибывшими на место сотрудниками полиции было установлено, что в ходе словесного конфликта неизвестный ударил мужчину и скрылся. Пострадавший обращался в медучреждение, после оказания помощи был отпущен. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", – сказал собеседник агентства, отвечая на запрос по поводу инцидента с французским актером Насери в московском баре.

Ранее сообщалось, что 5 августа в баре в центре Москвы у актера произошел конфликт с одним из посетителей, переросший в драку. В справочной НИИ скорой помощи имени Склифосовского сообщили ТАСС, что в воскресенье Насери обращался к ним за помощью.

Французский актер наиболее известен как исполнитель главной роли в фильме "Такси" и его продолжениях.

Напомним, в январе 2018-го Москву потрясла громкая история: студент зверски убил подругу из-за неразделенной любви. В соцсетях парень детально описал убийство своей подруги, свои размышления о случившимся и причины, по которым решился на поступок.
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