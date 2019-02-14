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В Москве известную журналистку изнасиловал рецидивист-убийца, который пришел делать ремонт карниза

Сегодня, 06:16

Мужчина пришел ремонтировать карниз

Фото: Pixabay
В Москве известную журналистку изнасиловал рецидивист-убийца, который пришел делать ремонт карниза //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/4c2/ab9/5c64c2ab9ba7a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/4c2/ab9/5c64c2ab9ba7a.jpg Россия Мужчина пришел ремонтировать карниз

В Москве рецидивист-убийца изнасиловал известную журналистку. Он пришел к ней делать ремонт карниза. Правоохранители установили личность подозреваемого в изнасиловании светской журналистки в Москве.

 

По некоторым данным, мужчина был ранее судим: в 1994 году за убийство при отягчающих обстоятельствах и разбой, в 2005 году – за убийство и кражу. Напомним, преступление было совершено 11 февраля.

В полицию обратилась женщина, которая работает одним из руководителем в популярном светском журнале. Пострадавшая весьма известна в светских кругах. На данный момент она живет в Москве, несколько лет назад попадала в список самых знаменитых людей Санкт-Петербурга.

Женщина вызвала через онлайн-сервис к себе домой мастера для установки карниза. Злоумышленник выполнил свою работу, а после начал приставать к женщине. Затем изнасиловал. После преступник забрал iPhone 10 у потерпевшей и скрылся.

Стражи порядка задержали подозреваемого.

Ранее мы писали, что в Харькове в аптеке изнасиловали девушку-провизора. Насильником оказался 45-летний местный житель.

Напомним, в США арестован санитар, от которого родила женщина в коме. Мужчина восемь лет работал медбратом и должен был ухаживать за пациенткой, которая находилась в вегетативном состоянии.

Также сообщалось, что экс-министр Норвегии годами насиловал беженцев. Свейн Людвигсен предложил троим мигрантам позаботиться о том, чтобы они получили убежище взамен на интимные услуги.

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Тег изнасилование, журналистка

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ren.tv

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