В Москве известную журналистку изнасиловал рецидивист-убийца, который пришел делать ремонт карниза
Мужчина пришел ремонтировать карниз
В Москве рецидивист-убийца изнасиловал известную журналистку. Он пришел к ней делать ремонт карниза. Правоохранители установили личность подозреваемого в изнасиловании светской журналистки в Москве.
По некоторым данным, мужчина был ранее судим: в 1994 году за убийство при отягчающих обстоятельствах и разбой, в 2005 году – за убийство и кражу. Напомним, преступление было совершено 11 февраля.
В полицию обратилась женщина, которая работает одним из руководителем в популярном светском журнале. Пострадавшая весьма известна в светских кругах. На данный момент она живет в Москве, несколько лет назад попадала в список самых знаменитых людей Санкт-Петербурга.
Женщина вызвала через онлайн-сервис к себе домой мастера для установки карниза. Злоумышленник выполнил свою работу, а после начал приставать к женщине. Затем изнасиловал. После преступник забрал iPhone 10 у потерпевшей и скрылся.
Стражи порядка задержали подозреваемого.
Ранее мы писали, что в Харькове в аптеке изнасиловали девушку-провизора. Насильником оказался 45-летний местный житель.
Напомним, в США арестован санитар, от которого родила женщина в коме. Мужчина восемь лет работал медбратом и должен был ухаживать за пациенткой, которая находилась в вегетативном состоянии.
Также сообщалось, что экс-министр Норвегии годами насиловал беженцев. Свейн Людвигсен предложил троим мигрантам позаботиться о том, чтобы они получили убежище взамен на интимные услуги.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Москве известную журналистку изнасиловал рецидивист-убийца, который пришел делать ремонт карниза". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Финляндии мигранты изнасиловали несовершеннолетних
Расследуемое преступление произошло на прошлых выходных в частной квартире
Бывшего главу правительства Шотландии обвинили в попытке изнасилования
Министру предъявили в общей сложности 14 обвинений