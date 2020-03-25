В Москве нашли больше сотни новых инфицированных коронавирусом за сутки

В России, где еще накануне насчитывалось 495 людей с коронавирусной инфекцией, резко возросло количество зараженных COVID-19.

Как сообщила 25 марта вице-премьер РФ Татьяна Голикова, за сутки число таких пациентов увеличилось сразу на треть – с 495 до 658 (больше половины из них – 410 – в Москве).

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Таким образом, было обнаружено 163 новых случая инфицирования, что более чем втрое превышает обычную тенденцию – 50-60 в сутки. Из них 120 – в Москве, а остальные 37 – в других 18 российских регионах. Кроме того, шестеро новых заразившихся обнаружили в незаконно аннексированном Крыму.

В то же время, по словам Голиковой, всего в России вылечились 22 человека, а 112 тысяч на сегодняшний день находятся на самоизоляции. По официальной информации, от COVID-19 стране скончался один человек.

При этом российские власти отказываются признавать, что коронавирус уже переходит от человека к человеку внутри страны, и утверждают, что все заразившиеся "привезли" инфекцию из-за границы.

Кроме того, как заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, в парламент РФ внесли законопроект, который позволит судить как террористов тех нарушителей карантина, в результате действий которых погибли люди.

На данный момент нарушение карантина в России квалифицируется как терроризм, хулиганство или диверсия, в зависимости от умысла нарушителя.

Напомним, что коронавирус также подозревают у известного эстрадного певца, 73-летнего Льва Лещенко. Он и его супруга находятся в инфекционной больнице в Подмосковье.

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