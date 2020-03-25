Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,77
30,11

В Москве нашли больше сотни новых инфицированных коронавирусом за сутки

25 марта, 11:44

Станислав Кожемякин

Количество зараженных пациентов выросло почти вдвое

В России, где еще накануне насчитывалось 495 людей с коронавирусной инфекцией, резко возросло количество зараженных COVID-19.

Как сообщила 25 марта вице-премьер РФ Татьяна Голикова, за сутки число таких пациентов увеличилось сразу на треть – с 495 до 658 (больше половины из них – 410 – в Москве).

Читайте также: В ЕС заявили, что Россия распространяет фейки о коронавирусе

Реклама

Таким образом, было обнаружено 163 новых случая инфицирования, что более чем втрое превышает обычную тенденцию – 50-60 в сутки. Из них 120 – в Москве, а остальные 37 – в других 18 российских регионах. Кроме того, шестеро новых заразившихся обнаружили в незаконно аннексированном Крыму.

В то же время, по словам Голиковой, всего в России вылечились 22 человека, а 112 тысяч на сегодняшний день находятся на самоизоляции. По официальной информации, от COVID-19 стране скончался один человек.

В тренде
Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта 25 марта и все подробности

При этом российские власти отказываются признавать, что коронавирус уже переходит от человека к человеку внутри страны, и утверждают, что все заразившиеся "привезли" инфекцию из-за границы.

Кроме того, как заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, в парламент РФ внесли законопроект, который позволит судить как террористов тех нарушителей карантина, в результате действий которых погибли люди.

На данный момент нарушение карантина в России квалифицируется как терроризм, хулиганство или диверсия, в зависимости от умысла нарушителя.

Напомним, что коронавирус также подозревают у известного эстрадного певца, 73-летнего Льва Лещенко. Он и его супруга находятся в инфекционной больнице в Подмосковье.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия Москва терроризм коронавирус

Источник: Интерфакс

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта 25 марта и все подробности
Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта 25 марта и все подробностиДругие страны
В России на ракетном заводе прогремел взрыв: есть пострадавшие
В России на ракетном заводе прогремел взрыв: есть пострадавшиеРоссия
Послушные зайчики Путина: почему Конституционный суд узаконил деспотию в России
Послушные зайчики Путина: почему Конституционный суд узаконил деспотию в РоссииРоссия
Карантин в Украине: Москва готовит эвакуацию россиян
Карантин в Украине: Москва готовит эвакуацию россиянРоссия
В Москве найден мертвым снайпер, который охранял Путина
В Москве найден мертвым снайпер, который охранял ПутинаРоссия
В России число зараженных коронавирусом выросло в 1,5 раза за сутки
В России число зараженных коронавирусом выросло в 1,5 раза за суткиРоссия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...