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В Москве массово задерживают демонстрантов: фото и видео

Сегодня, 17:15

ОМОН увозит протестующих, журналистов, иностранцев, несовершеннолетних и всех, кого успевает схватить

В Москве массово задерживают демонстрантов: фото и видео Россия ОМОН увозит протестующих, журналистов, иностранцев, несовершеннолетних и всех, кого успевает схватить

В российской столице начались случайные задержания участников митинга против недопуска независимых кандидатов на выборы в Московскую городскую думу.

Вместо проспекта Сахарова, на котором российские власти разрешили провести акцию "За допуск на выборы", демонстранты прошли маршем по различным другим маршрутам.

Данные о количестве задержанных разнятся: если полиция Москвы сообщает о 30 демонстрантах, то, по данным ОВД-инфо, их количество уже достигло 311 человек.

Помимо обычных граждан, ОМОН задержал российского политика-националиста Дмитрия Демушкина, главу "Комитета против пыток" Игоря Каляпина, незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь, нидерландского журналиста Юста Босмана, ряд его российских коллег и оппозиционных активистов.

Сообщается, что некоторых протестующих доставили в автозаки избитыми. Помимо того, среди задержанных есть несовершеннолетние.

Участники протеста выкладывают многочисленные видеозаписи задержаний.

Напомним, что россияне уже не первую неделю требуют допустить независимых кандидатов к участию в муниципальных выборах в Москве. Например, 20 июля в российской столице прошел согласованный с властями митинг "За допуск на выборы".

Но на прошлой неделе более 1300 демонстрантов задержали, против некоторых возбудили уголовные дела. Евросоюз уже выступил с осуждением России за жестокость в отношении демонстрантов.

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Источник: Сегодня

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