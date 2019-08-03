В Москве массово задерживают демонстрантов: фото и видео

В российской столице начались случайные задержания участников митинга против недопуска независимых кандидатов на выборы в Московскую городскую думу.
Вместо проспекта Сахарова, на котором российские власти разрешили провести акцию "За допуск на выборы", демонстранты прошли маршем по различным другим маршрутам.
Данные о количестве задержанных разнятся: если полиция Москвы сообщает о 30 демонстрантах, то, по данным ОВД-инфо, их количество уже достигло 311 человек.
Помимо обычных граждан, ОМОН задержал российского политика-националиста Дмитрия Демушкина, главу "Комитета против пыток" Игоря Каляпина, незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь, нидерландского журналиста Юста Босмана, ряд его российских коллег и оппозиционных активистов.
Сообщается, что некоторых протестующих доставили в автозаки избитыми. Помимо того, среди задержанных есть несовершеннолетние.
Участники протеста выкладывают многочисленные видеозаписи задержаний.
Напомним, что россияне уже не первую неделю требуют допустить независимых кандидатов к участию в муниципальных выборах в Москве. Например, 20 июля в российской столице прошел согласованный с властями митинг "За допуск на выборы".
Но на прошлой неделе более 1300 демонстрантов задержали, против некоторых возбудили уголовные дела. Евросоюз уже выступил с осуждением России за жестокость в отношении демонстрантов.
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