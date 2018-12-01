В Москве на акции протеста требовали отпустить военнопленных моряков и прекратить войну с Украиной

В российской столице прошла акция протеста, во время которой участники выдвинули требования отпустить пленных украинских моряков и прекратить войну с Украиной.

Участие в акции приняли около двух десятков человек.

Планировалось, что акция пройдет у здания российского МИД, однако туда прибыли около десятка агрессивно настроенных сторонников президента РФ из движения SERB, прославившегося атаками с использованием экскрементов, зеленки и других нечистот.

Автобусы с полицейскими не внушили организаторам акции уверенности в безопасности, в связи с этим было принято решение переместиться к зданию Администрации президента.

Несколько часов участники акции, сменяя друг друга, проводили одиночные пикеты. Они держали в руках плакаты с надписями: "Нет войне с Украиной", "Нет войне", "25 ноября Россия совершила акт военной агрессии. В Керченском проливе были атакованы и захвачены 3 корабля ВМФ Украины".

Один из организаторов акции Сергей Ожич подчеркнул, что если раньше агрессия РФ в отношении Украины носила гибридный характер, то 25 ноября Россия совершила акт открытой военной агрессии против Украины.

"Атакованы три корабля, есть раненые, команда захвачена в плен. Эти действия привели к тому, что в некоторых областях Украины введено военное положение. По неофициальной информации, к западным границам РФ стягиваются войска и военная техника. Возможно, мы сегодня стоим на пороге большой масштабной войны, и у нас, в России, гражданское общество должно сказать этому нет. Я не хочу, чтобы началась большая война", – сказал Ожич.

"Я хочу, чтобы мир был восстановлен, а захваченные территории возвратились Украине, чтобы отношения между странами были мирными и равноправными", – добавил он.

Кроме того, участники акции читали стихи и спели Государственный Гимн Украины.

На место прибыл наряд милиции, однако обошлось без задержаний.

Подробное о развитии событий в Азовском море читайте на сайте "Сегодня": "Атака России на украинские корабли в Азовском море: хроника событий онлайн".