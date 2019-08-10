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В Москве началась новая многотысячная акция протеста: фото и онлайн-трансляция

Сегодня, 14:22

Протестующие требуют отпустить ранее задержанных активистов

В Москве началась согласованная с властями акция "Отпускай и допускай". Протестующие требуют допустить около 30 независимых кандидатов на выборы в Московскую городскую думу.

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Кроме того, люди требуют отпустить задержанных ранее участников несанкционированных демонстраций 27 июля и 3 августа. Петицию с требованием прекратить преследование демонстрантов до 8 августа подписали более 100 тысяч человек. Открытое письмо адресовали председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Его авторы уверены, что акция 27 июля не подпадает под определение беспорядков, поскольку на ней не было насилия.

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Фото: Getty Images

Напомним, 3 августа акция с требованием допустить независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму прошла в Москве. Всего в ходе акции ОМОН и Росгвардия задержали 828 человек.

Отметим, что россияне уже не первую неделю требуют допустить независимых кандидатов к участию в муниципальных выборах в Москве. Например, 20 июля в российской столице прошел согласованный с властями митинг "За допуск на выборы".

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