В Москве проходит парад Победы: кто приехал "поздравить" Путина

В Москве на Красной площади начался военный парад в честь 75-й годовщины Победы.

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Знаменная группа батальона почетного караула Преображенского полка вынесла на площадь российский флаг и легендарное Знамя Победы – красный стяг, водруженный над Рейхстагом бойцами 150-й Идрицкой дивизии в 1945 году. Об этом сообщает ТАСС.

На центральной трибуне находятся президент России Владимир Путин, ветераны и гости мероприятия. В этом году в честь юбилея Победы в Москву приехали "президент" Абхазии Аслан Бжания, президент Беларуси Александр Лукашенко, сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргызстана Сооронбай Жээнбеков, президент Молдовы Игорь Додон, президент Сербии Александар Вучич, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, "президент" Южной Осетии Анатолий Бибилов.

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Принимает парад министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, командует главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков.

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В этом году в параде Победы принимают участие около 14 тысяч военнослужащих, задействовано свыше 200 единиц исторического и современного вооружения и военной техники, а также 75 воздушных судов.

Ранее сообщалось, что несколько иностранных лидеров, которые ранее приняли приглашение Кремля посетить перенесенный на 24 июня парад Победы, отказались ехать на торжественное мероприятие в Москву.

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