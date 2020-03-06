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В Москве нашли мертвыми пару украинских шахматистов: что произошло

6 марта, 09:21

Денис Беспалов

По данным правоохранителей, молодые люди погибли от веселящего газа - на их головах были надеты пакеты

В Москве, где ранее погиб российский шахматист, произошел новый инцидент. В российской столице в одной из квартир были найдены мертвыми известный одесский шахматист Станислав Богданович и его подруга. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как сообщается, 18-летнюю Александру Вернигору и 27-летнего Станислава нашли в квартире на Кастанаевской улице. Рядом с ними лежали шарики с закисью азота.

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Станислав был гроссмейстером и чемпионом Украины по шахматам – недавно он выступал за сборную России, за что оказался в базе "Миротворца".

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Александра Вернигора родилась в Одесской области, была профессиональной шахматисткой, училась в Московском государственном университете.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, молодые люди погибли от веселящего газа – на их головах были надеты пакеты.

Напомним, недавно в Москве на вечеринке в бане по поводу дня рождения известного блогера Екатерины Диденко погибли три человека. Трагедия произошла из-за того, что в бассейн высыпали сухой лед.

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