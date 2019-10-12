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В Москве нашли неизвестный автограф Николая Гоголя: фото

12 октября, 04:30

Писатель стал крестным отцом их сына философа-славянофила Алексея Хомякова

Николай Гоголь. Фото: elcultural.com

Николай Гоголь. Фото: elcultural.com

Ранее неизвестный автограф Николая Гоголя обнаружили в Главном архивном управлении Москвы, писатель оставил в церковной книге запись о том, что стал крестным отцом. Об этом сообщается на официальном портале мэра столицы.

"Выяснилось, что классик русской литературы оставил подпись в метрической книге своего крестника", — сказал руководитель Главархива Ярослав Онопенко, чьи слова приводятся в публикации.

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Гоголь был духовно близким человеком для поэта, философа-славянофила Алексея Хомякова и его жены Екатерины, родной сестры поэта Николая Языкова. Поэтому писатель стал крестным отцом их сына Николая Хомякова. Крещение состоялось 31 января 1850 года в церкви Николая Чудотворца на Песках.

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"В метрической книге церкви в графе „Звание, имя, отчество и фамилия восприемников" действительно значится „8-го класса чиновник Николай Васильевич Гоголь". В графе „Рукоприкладство свидетелей записи по желанию" писатель собственноручно указал: „Верность записи свидетельствую: восприемник новорожденного 8-го класса Николай Васильевич Гоголь". Подлинность подписи подтверждают написание букв и характерный росчерк в конце фамилии, которые совпадают с уже известными автографами писателя", — сообщается в публикации.

Новости "Сегодня" сообщали, что в Киеве создали приложение с экскурсиями по городу, которые проводит Гоголь .

Также сообщалось, что первое издание "Вечеров на хуторе близ Диканьки" продали на аукционе за 225 тыс. долларов .


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Москва Гоголь автограф

Источник: ТАСС

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