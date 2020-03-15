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В Москве найден мертвым снайпер, который охранял Путина

15 марта, 14:07

Денис Беспалов

По словам источников, рядом с телом на полу лежал пистолет «Оса»

В Москве, где ранее нашли мертвыми пару украинских шахматистов, произошел новый инцидент – найден мертвым снайпер ФСО из президентской охраны. У 24-летнего мужчины – огнестрельное ранение в голову, от которого он скончался на месте. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

"Тело погибшего бойца ФСО обнаружил его знакомый, который пришел проверить его, потому что парень несколько дней не выходил на связь. Дверь квартиры была заперта изнутри, поэтому мужчине пришлось забраться через кухонное окно. Там, на полу кухни, он и обнаружил погибшего. По словам источников, рядом с телом на полу лежал пистолет "Оса", по предварительным данным, именно из него и был произведён выстрел – в голову жертвы. Следствие проверяет, в том числе, и версию самоубийства. Однако дома не было найдено никакой записки", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, погибший служил в воинской части №11488 – это Федеральная служба охраны, там числятся снайпера, которые обеспечивают безопасность первого лица государства.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон РФ о поправке к Конституции, который среди прочего "обнуляет" президентские сроки и дает Путину возможность править как минимум до 2036 года.

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