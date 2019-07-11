Сделать стартовой
25,7
28,84
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Россия

В Москве огонь уничтожил ТЭЦ: мощный пожар сняли на видео

11 июля, 13:07

В результате возгорания пострадали семь человек

Фото: vk.com/mytischiriamo
Фото: vk.com/mytischiriamo.

На Москве, где ранее состоялся протест против репрессий в отношении крымских татар в оккупированном Крыму, произошел пожар на одной из ТЭЦ российской столицы.

Как сообщает "Говорит Москва", инцидент случился утром на ТЭЦ-27 "Северная" в Мытищах. Свидетели говорят, что в результате пожара образовался факел высотой в 20 метров.

Ссылаясь на пресс-службу Министерство энергетики РФ, журналисты пишут, что горит цистерна с маслом – площадь пожара составляет 200 квадратных метров.

В результате случившегося пострадали семь работников расположенной неподалеку автомастерской. Им оказывается помощь на месте.

Для борьбы с огнем российское МЧС направило два вертолета и два пожарных поезда. На данный момент пожар удалось погасить.

Из-за возгорания один из энергоблоков ТЭЦ-27 в Мытищах аварийно отключился, прекратив выработку электроэнергии.

Напомним, ранее в этом году в центре Москвы произошел пожар в доме, в котором находятся квартиры актрисы Ингерборге Дапкунайте, художника Никаса Сафронова и оперной певицы Любови Казарновской. В результате трагедии погибли восемь человек.

Также сообщалось о пожаре в торговом центре "Афимолл" в Москва-Сити. Следователи сошлись на мнении, что причиной ЧП стало возгорание строительного мусора на крыше здания.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Россия, пожар, москва, ТЭЦ, возгорание

Вы сейчас просматриваете новость " В Москве огонь уничтожил ТЭЦ: мощный пожар сняли на видео". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В России горит завод по производству баллистических ракет: появилось видео

26 апреля, 17:31

Огнем охвачено пять тысяч квадратных метров, часть кровли здания уже обрушилась

Стала известна причина пожара в российском гипермаркете

10 ноября 2018, 18:51

Огонь уничтожил около пяти тысяч квадратных метров

В российской тюрьме вспыхнул масштабный пожар: подробности

8 июня, 14:19

Спасатели готовят вертолет Ми-8 с водосливным устройством

Дым и пламя: в России горит резервуар с нефтью

30 октября 2018, 18:15

В Ханты-Мансийском автономном округе загорелось предприятие "Варьеганнефтегаза"

В России снова вспыхнул пожар в торговом центре

10 февраля, 14:41

Происшествие случилось в ТЦ "Океан" на Сахалине

В России горит крупный оборонный завод

7 ноября 2018, 12:53

Предприятие "Вектор" специализируется на производстве изделий спецназначения для средств противовоздушной обороны

5 комнатных растений, которые привлекают деньги, удачу и любовь

На каких этажах жилого дома ученые не рекомендуют жить

Один из самых коротких боев за всю историю бокса

Папа Римский после встречи с Путиным резко высказался о Донбассе

Джулия Робертс раскрыла правду об истинном финале "Красотка"

До и после: Риз Уизерспун сделала самую модную стрижку этого лета

Названы смартфоны с самым большим уровнем излучения

В Украине подорожают сигареты

Усик стал лауреатом российской премии

В Киеве на новом пешеходно-велосипедном мосту появилась трещина

Как возраст изменил признанных красавиц (фото)

15 красавиц российского кино

Доллар по 24? Все может быть

9 июля, 07:51

Эксперты объяснили, почему гривня укрепляется сильнее, чем предполагалось, и что будет с курсом дальше

Саммит Украина – ЕС: как прошла 21-я встреча лидеров и что осталось за кадром

9 июля, 07:37

В Брюсселе выделили больше финансовой помощи, но из-за смены глав европейских институций завоевать доверие ЕС станет сложнее

Кабмин готовит правки к Трудовому кодексу: украинцев ждут гибкие графики и обед на три часа

9 июля, 07:19

Можно будет сэкономить время, деньги и присмотреть за детьми

Рада, прощай: каким был восьмой созыв украинского парламента

9 июля, 07:00

Нардепы меньше дрались, много "сочиняли" и дважды изменили Конституцию

Ученые назвали лучший вид спорта после 40 лет

Как похудеть: 9 продуктов, которые "съедают" жир

Ученые доказали, что перед смертью время меняет ход
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь