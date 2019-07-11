В Москве огонь уничтожил ТЭЦ: мощный пожар сняли на видео

В результате возгорания пострадали семь человек

Фото: vk.com/mytischiriamo.

На Москве, где ранее состоялся протест против репрессий в отношении крымских татар в оккупированном Крыму, произошел пожар на одной из ТЭЦ российской столицы.

Как сообщает "Говорит Москва", инцидент случился утром на ТЭЦ-27 "Северная" в Мытищах. Свидетели говорят, что в результате пожара образовался факел высотой в 20 метров.

Ссылаясь на пресс-службу Министерство энергетики РФ, журналисты пишут, что горит цистерна с маслом – площадь пожара составляет 200 квадратных метров.

В результате случившегося пострадали семь работников расположенной неподалеку автомастерской. Им оказывается помощь на месте.

Для борьбы с огнем российское МЧС направило два вертолета и два пожарных поезда. На данный момент пожар удалось погасить.

Из-за возгорания один из энергоблоков ТЭЦ-27 в Мытищах аварийно отключился, прекратив выработку электроэнергии.

Напомним, ранее в этом году в центре Москвы произошел пожар в доме, в котором находятся квартиры актрисы Ингерборге Дапкунайте, художника Никаса Сафронова и оперной певицы Любови Казарновской. В результате трагедии погибли восемь человек.

Также сообщалось о пожаре в торговом центре "Афимолл" в Москва-Сити. Следователи сошлись на мнении, что причиной ЧП стало возгорание строительного мусора на крыше здания.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Москве огонь уничтожил ТЭЦ: мощный пожар сняли на видео". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"