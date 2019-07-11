В Москве огонь уничтожил ТЭЦ: мощный пожар сняли на видео
В результате возгорания пострадали семь человек
На Москве, где ранее состоялся протест против репрессий в отношении крымских татар в оккупированном Крыму, произошел пожар на одной из ТЭЦ российской столицы.
Как сообщает "Говорит Москва", инцидент случился утром на ТЭЦ-27 "Северная" в Мытищах. Свидетели говорят, что в результате пожара образовался факел высотой в 20 метров.
Ссылаясь на пресс-службу Министерство энергетики РФ, журналисты пишут, что горит цистерна с маслом – площадь пожара составляет 200 квадратных метров.
В результате случившегося пострадали семь работников расположенной неподалеку автомастерской. Им оказывается помощь на месте.
Для борьбы с огнем российское МЧС направило два вертолета и два пожарных поезда. На данный момент пожар удалось погасить.
Из-за возгорания один из энергоблоков ТЭЦ-27 в Мытищах аварийно отключился, прекратив выработку электроэнергии.
Напомним, ранее в этом году в центре Москвы произошел пожар в доме, в котором находятся квартиры актрисы Ингерборге Дапкунайте, художника Никаса Сафронова и оперной певицы Любови Казарновской. В результате трагедии погибли восемь человек.
Также сообщалось о пожаре в торговом центре "Афимолл" в Москва-Сити. Следователи сошлись на мнении, что причиной ЧП стало возгорание строительного мусора на крыше здания.
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