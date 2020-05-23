В Москве освободили заложника в банке, захватчик нейтрализован: видео штурма

Спецназовцы ворвались в отделение банка и освободили заложника

В Москве бойцы спецподразделения освободили заложника, который был захвачен в отделении банка. В ходе штурма обошлось без стрельбы, злоумышленника задержали.

Как сообщили на Telegram-канале Baza, у захватчика не обнаружили взрывного устройства – при себе тот имел только муляж бомбы.

Также стало известно, что мужчина работал курьером сетевой службы доставки еды. По неподтвержденным данным, на радикальный шаг с захватом заложника он решился из-за задолженности по кредиту.

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По словам сотрудников банка, захватчик вел себя неадекватно, возможно находился под воздействием наркотиков, а в процессе переговоров с сотрудниками банка и силовиками он выдвигал абсурдные противоречивые требования.

Напомним, что после появления захватчика в отделении банка пятеро сотрудников филиала смогли выбраться через запасной вход. Между тем, агрессивный мужчина грозился взорвать здание и требовал выдать ему крупную сумму.

Как ранее сообщал сайт "Сегодня", ранее в России, на территории московского следственного изолятора "Лефортово", где содержатся несколько украинских политических заключенных,зафиксировали вспышку коронавируса.

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