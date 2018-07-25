В Москве по обвинению в продаже оружия задержали украинского проводника

Вчера, 21:21

Украинца задержали еще 11 июля, сейчас он находится в СИЗО "Лефортово"

Марк Фейгин, фото из открытых источников
Марк Фейгин, фото из открытых источников

Российская полиция задержала на вокзале в Москве проводника с Ровно Сергея Бугайчука, которого обвиняют в продаже оружия. Об этом сообщил общественный защитник украинского журналиста, политзаключенного Романа Сущенко Марк Фейгин, сообщает "Громадське".

Украинца задержали еще 11 июля, сейчас он находится в СИЗО "Лефортово".

По его словам, российские силовики задержали Бугайчука на вокзале в Москве. Его обвиняют в перевозке оружия в РФ и дальнейшей его продаже.

"Его не задержали на горячем, дело основывается только на показаниях двух граждан России непонятных, каких-то чудиков", — подчеркнул правозащитник.

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Фейгин объяснил, что эти двое граждан утверждают, что Бугайчук якобы продавал им оружие, в частности пистолет Glock 19, а также стволы к пистолетам "Макарова".

12 июля суд избрал для украинца меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. Сейчас он находится в СИЗО "Лефортово", куда также приехала его жена.

По словам Фейгина, Бугайчук не признает себя виновным.

Ранее в оккупированном Россией Крыму ФСБ задержала гражданина Украины и россиянку за якобы попытку нелегального сбыта оружия. По данным пресс-службы ФСБ, украинца 1986 года рождения и россиянку 1992 года рождения задержали при попытке сбыта пистолета "ТТ" были задержаны украинец и россиянка.

Кроме того, в Москве был задержан гражданин Украины. Его подозревают в контрабанде в Украину запчастей к военной технике
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