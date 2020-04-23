В Москве подтвердили проведение переговоров глав МИД стран "Нормандской четверки"

Проведение переговоров глав МИД стран "Нормандской четверки" (Россия, Германия, Украина, Франция. – Ред.) прорабатывается. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ, комментируя сообщения МИД Украины о том, что контакты планируются на 30 апреля.

"Встреча прорабатывается", — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее сообщалось, что переговоры министров иностранных дел стран "Нормандской четверки" в формате видеоконференции запланированы на 30 апреля. Об этом заявила представитель МИД Украины Екатерина Зеленко.

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"Проведение видеоконференции министров стран „Нормандской четверки" предварительно запланировано на 30 апреля", – сообщила она.

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Как известно, глава МИД ФРГ Хайко Маас анонсировал проведение на следующей неделе видеоконференции в "нормандском формате" на уровне министров иностранных дел, но не указал точную дату. По его словам, он обсуждал с французским, российским и украинским коллегами ситуацию на Донбассе, стороны согласились придать новый импульс процессу урегулирования конфликта.

Хотя пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверял, что на сегодня нет даже предварительной договоренности о новых переговорах лидеров стран "нормандского формата".

Предыдущий саммит "Нормандской четверки" прошел в Париже 9 декабря 2019 года. Предполагалось, что следующая встреча состоится через четыре месяца после этих переговоров.

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Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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