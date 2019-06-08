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В Москве полиция задержала троих активистов после пикета в поддержку журналиста

8 июня, 04:41

Трое задержанных на акции в поддержку Голунова проведут ночь в отделении

Фото: vistanews.ru

В Москве полиция задержала троих активистов после пикета в поддержку журналиста задержанного журналиста онлайн-издания "Медуза" Ивана Голунова. В отношении троих задержанных на акции около здания московской полиции составлены протоколы об административных нарушениях. Об этом заявил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

По его словам, задержанным не хватает спальных мест, так как они не могут содержаться в одном помещении с подозреваемыми по уголовным статьям. Также женщины должны содержаться отдельно от мужчин.

"Нами даны соответствующие рекомендации о соблюдении прав задержанных, в том числе просьба о рассмотрении возможности отпустить их под обязательство о явке. Это необходимо для соблюдения их прав",- отметил Мельников.

Ранее во время пикетов возле здания городского управления МВД на Петровке в Москве уже задержали 12 человек, но не составили протоколы и вскоре отпустили. 

Журналист "Медузы" Иван Голунов был задержан 6 июня неподалеку от метро "Цветной бульвар" – сообщил адвокат. По его информации, полицейские сначала якобы обнаружили пять свертков с порошкообразным веществом в его рюкзаке, а потом, при обыске в квартире, еще сверток, три пакета порошка и весы. Он проведет ночь в ИВС, несмотря на протесты коллег

Тем временем, в убийстве журналиста в Словакии появился российский след. Подозреваемый в убийстве Яна Куцяка и его невесты рассказал о заказчике преступления.

Ранее в Киеве сожгли автомобиль главного редактора телеканала. Журналист связывает поджог со своей профессиональной деятельностью.

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Тег Россия, москва, журналист, активисты, протест, полиция

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Интерфакс

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