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В Москве посреди улицы расстреляли полицейских: видео

15 июня, 17:46

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Один из копов оказался в реанимации, злоумышленник тоже ранен

Спустя всего неделю после перестрелки с участием экс-чиновника в Москве произошла новая стрельба, в результате которой трое человек были ранены.

Инцидент произошел днем 15 мая на Ленинском проспекте российской столице после того, как сотрудники дорожной полиции остановили таксиста за рулем иномарки, который нарушил правила дорожного движения.

Когда они находились в свое машине и составляли протокол нарушения, проходивший мимо мужчина внезапно открыл дверь патрульной машины и открыл огонь из травматического пистолета, выстрелив четыре раза в одного полицейского и дважды – во второго.

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Сам злоумышленник при этом получил огнестрельное ранение в живот. Сейчас он задержан. Идет расследование, на месте работают криминалисты.

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Один из полицейских находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Напомним, в декабре россиянин Евгений Манюров расстрелял сотрудников ФСБ на московской Лубянке. Погибли три человека – сам 39-летний стрелок, а также два российских силовика. Еще четыре человека получили ранения.

А в ноябрк в строительном колледже в Амурской области РФ студент застрелил другого учащегося и покончил жизнь самоубийством. Кроме того, еще три человека получили ранения.

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