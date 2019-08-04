В Москве правоохранители применяют силу, чтобы разогнать митингующих

В Москве, чтобы разогнать акцию протеста за свободные выборы в стране, правоохранители применяют физическую силу – жестоко бьют людей дубинками, есть пострадавшие. Об этом сообщает Baza в своем Телеграмм-канале.
Отмечается, что силы Росгвардии применяют жесткую силу в сторону митингующих. Изданию известно о 13 людях, которые сегодня, 3 августа, получили травмы во время разгона митинга. Девяти людям врачи смогли оказать помощь на месте, еще четверо с серьезными травмами пришлось госпитализировать.
Baza сообщает, что на самом деле число людей, пострадавших во время митинга, гораздо больше, но власти запретили московским медикам, которые лечат пострадавших в митинге, использовать систему, где можно было бы посмотрели количество жертв.
Ранее сообщалось, что в Москве на акции протеста против отказа зарегистрировать оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму силовики задержали уже 828 человек.
Напомним, что россияне уже не первую неделю требуют допустить независимых кандидатов к участию в муниципальных выборах в Москве. Например, 20 июля в российской столице прошел согласованный с властями митинг "За допуск на выборы".
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк