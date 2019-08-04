/ Фото: AFP

В Москве правоохранители применяют силу, чтобы разогнать митингующих https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0,%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0,%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B 2019-08-04T03:29:00+03:00 Россия Силы Росгвардии применяют жесткую силу в сторону митингующих

В Москве, чтобы разогнать акцию протеста за свободные выборы в стране, правоохранители применяют физическую силу – жестоко бьют людей дубинками, есть пострадавшие. Об этом сообщает Baza в своем Телеграмм-канале.

Отмечается, что силы Росгвардии применяют жесткую силу в сторону митингующих. Изданию известно о 13 людях, которые сегодня, 3 августа, получили травмы во время разгона митинга. Девяти людям врачи смогли оказать помощь на месте, еще четверо с серьезными травмами пришлось госпитализировать.

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Baza сообщает, что на самом деле число людей, пострадавших во время митинга, гораздо больше, но власти запретили московским медикам, которые лечат пострадавших в митинге, использовать систему, где можно было бы посмотрели количество жертв.

Ранее сообщалось, что в Москве на акции протеста против отказа зарегистрировать оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму силовики задержали уже 828 человек.

Напомним, что россияне уже не первую неделю требуют допустить независимых кандидатов к участию в муниципальных выборах в Москве. Например, 20 июля в российской столице прошел согласованный с властями митинг "За допуск на выборы".

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