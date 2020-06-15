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В Москве придумали, как ответить Чехии за высылку двух российских дипломатов

15 июня, 13:01

Денис Беспалов Денис Беспалов

Чехия выслала российских дипломатов после сканадала с попыткой отравления мэра Праги

Россия объявила двух сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата, они должны покинуть территорию страны до конца дня 17 июня. Это решение принято в качестве ответной меры на высылку российских дипломатов. Об этом говорится в сообщении Министерстве иностранных дел РФ по итогам встречи с послом Чехии.

"Руководствуясь принципом взаимности, а также статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, персонами нон грата объявлены два сотрудника посольства Чехии в Москве, – информировали в министерстве. – Им предписано вместе с членами семей покинуть территорию Российской Федерации до конца дня 17 июня", – говорится в сообщении.

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Ранее стало известно, что Чехия выдворяет двух российских дипломатов из-за скандала с информацией о покушениях, которое россияне могли готовить в Праге.

До этого в СМИ появилась информация, что высокопоставленный российский дипломат участвовал в операции, целью которой было отравление мэра, а также руководителя одного из районов Праги из-за демонтажа памятника советскому маршалу Ивану Коневу.

Это не первый скандал вокруг враждебных действий России на территории других стран. Так в марте 2018 года российские спецслужбы попытались отравить бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери в Британии.

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Россия Чехия МИД России нон-грата

Источник: Сегодня

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