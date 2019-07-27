В Москве проходит митинг за независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму: больше 200 задержанных
Участники акции прорвали полицейское оцепление и вышли на проезжую часть
В Москве возле здания мэрии проходит митинг "Допускай" с требованием допустить к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов. На данный момент известно об не менее 200 задержанных, сообщает МБХ Медиа.
Среди задержанных – двое кандидатов, которым ранее было отказано в участии в выборах.
Полиция перекрывает проход к Красной площади, всех заставляют идти в Брюсов переулок, Тверская улица около мэрии перекрыта с обеих сторон. Но в нескольких местах люди прорвали полицейское ограждение.
По информации источника, при задержании к людям применяют силу: их бьют дубинками.
Напомним, ранее в центре Москвы задержали более 100 человек в ходе несанкционированной акции за освобождение политзаключенных. Поводом для акции стал арест журналиста-расследователя издания "Медуза" Ивана Голунова.
Кроме этого, серия одиночных пикетов в поддержку задержанного журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова рядом со зданием управления МВД по Москве на Петровке в центре города не прекращались всю ночь. Утром участники акции продолжали стоять с плакатами в защиту журналиста.
Адвокат Голунова сообщил, что полицейские сначала якобы обнаружили пять свертков с порошкообразным веществом в его рюкзаке, а потом, при обыске в квартире, еще сверток, три пакета порошка и весы.
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