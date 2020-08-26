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В Москве произошел взрыв в жилом доме: горит несколько этажей (фото и видео)

26 августа, 10:21

Денис Беспалов Денис Беспалов

По словам очевидцев, жильцы верхних этажей заблокированы в своих квартирах

В Москве, где ранее в переходе метро прогремел взрыв, произошел мощный взрыв в жилом доме. По предварительным данным, горят квартиры на нескольких этажах. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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"После взрыва в жилом доме на западе Москвы вспыхнул сильный пожар. Сейчас огнем объяты две квартиры на третьем и четвертом этажах здания. По словам очевидцев, жильцы верхних этажей заблокированы в своих квартирах, их сейчас пытаются эвакуировать спасатели", – говорится в сообщении.

На данный момент известно об одной пострадавшей, это женщина, она выпрыгнула из окна сразу после взрыва.

Взрыв в Москве. Фото: Telegram-канал Baza
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Взрыв в Москве. Фото: Telegram-канал Baza

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По данным Telegram-канала "Подъем", "ранг пожара после взрыва в жилом доме на улице Кубинка повышен до второго, горит на 3, 4 и 5 этажах".

Взрыв в Москве. Источник: Telegram-канал "Подъем"

Как сообщает Telegram-канал Mash, 10 человек спасены из пожара на улице Кубинка. По предварительным данным, на третьем этаже в квартире взорвался газ.

Взрыв в Москве. Источник: Telegram-канал Mash

Как сообщает ТАСС, со ссылкой на источник, причиной происшествия могла стать утечка газа.

Ранее сообщалось, что в Москве на остановке общественного транспорта прогремел взрыв. Пострадали несколько человек.

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