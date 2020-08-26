В Москве произошел взрыв в жилом доме: горит несколько этажей (фото и видео)

По словам очевидцев, жильцы верхних этажей заблокированы в своих квартирах

В Москве, где ранее в переходе метро прогремел взрыв, произошел мощный взрыв в жилом доме. По предварительным данным, горят квартиры на нескольких этажах. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Реклама

"После взрыва в жилом доме на западе Москвы вспыхнул сильный пожар. Сейчас огнем объяты две квартиры на третьем и четвертом этажах здания. По словам очевидцев, жильцы верхних этажей заблокированы в своих квартирах, их сейчас пытаются эвакуировать спасатели", – говорится в сообщении.

На данный момент известно об одной пострадавшей, это женщина, она выпрыгнула из окна сразу после взрыва.

Реклама Взрыв в Москве. Фото: Telegram-канал Baza

В тренде Как в Минске спецназ подстрелил журналистку: опубликовано видео

По данным Telegram-канала "Подъем", "ранг пожара после взрыва в жилом доме на улице Кубинка повышен до второго, горит на 3, 4 и 5 этажах".

Взрыв в Москве. Источник: Telegram-канал "Подъем"

Как сообщает Telegram-канал Mash, 10 человек спасены из пожара на улице Кубинка. По предварительным данным, на третьем этаже в квартире взорвался газ.

Взрыв в Москве. Источник: Telegram-канал Mash

Как сообщает ТАСС, со ссылкой на источник, причиной происшествия могла стать утечка газа.

Ранее сообщалось, что в Москве на остановке общественного транспорта прогремел взрыв. Пострадали несколько человек.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама