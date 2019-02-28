В Москве прошел марш памяти убитого оппозиционера Немцова
В четвертую годовщину погибели политика на Москворецком мосту почтили память его минутой молчания
В Москве прошел митинг памяти убитого российского оппозиционера Бориса Немцова.
27 февраля десятки человек пришли на Большой Москворецкий мост – место гибели политика. В 23:31 состоялась минута молчания. Именно в это время ровно четыре года назад киллер выпустил в Немцова ставшие для него фатальными пули.
Весь день сюда сносили цветы и свечи. Приходили на стихийный мемориал также дипломаты из США, Новой Зеландии, Австралии, Швеции, Литвы и других стран.
На доме в родном городе Немцова, Нижнем Новгороде, в котором жил оппозиционер, установили мемориальную доску с барельефом.
Напомним, что по делу об убийстве политика были осуждены пятеро уроженцев Чечни.
Однако заказчика следствие не может определить до сих пор. Как мы уже писали, в связи с этим семья Немцова уже обвинила российских следователей в том, что они ничего не делают для розыска организаторов и заказчиков убийства.
Мы также сообщали, что митинги в память о погибшем оппозиционере прошли 24 февраля во многих российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Владимире, Ярославле, Барнауле, Архангельске, Саратове, Ростове-на-Дону и других.
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