В Москве прошла акция против арестов крымских татар: участники арестованы
Протестующие вышли в поддержку фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир"
В Москве прошла акция протеста против репрессий в отношении крымских татар в оккупированном Россией Крыму.
Как сообщает телеканал "Дождь", 10 июля на Красную площадь в центре российской столицы вышла группа демонстрантов.
В руках у них были транспаранты с лозунгами "Борьба с терроризмом в Крыму — это борьба с инакомыслием", "Наши дети не террористы" и другими.
Сотрудники правоохранительных органов задержали семерых из них, остальные разошлись сами. Задержанных везут в отделение полиции, сообщают журналисты.
Акцию посвятили запланированному на 11 июля рассмотрению жалобы на приговор Верховного суда РФ четверым крымским татарам, фигурантам так называемого "дела Хизб ут-Тахрир".
Напомним, что военная коллегия приговорила Теймура Абдуллаева к 17 годам тюрьмы, Узеира Абдуллаева – к 13 годам, Рустема Исмаилова – к 14 годам, Айдера Салединова и Эмиля Джемаденова – к 12 годам.
Мы также писали об массовых обысках, которые сотрудники ФСБ провели в домах крымских татар в Симферополе и Белогорском районе на аннексированном полуострове. После обысков 16 человек были задержаны.
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