Сделать стартовой
25,49
28,56
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Россия

В Москве прошла акция против арестов крымских татар: участники арестованы

10 июля, 12:33

Протестующие вышли в поддержку фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир"

В Москве прошла акция протеста против репрессий в отношении крымских татар в оккупированном Россией Крыму.

Как сообщает телеканал "Дождь", 10 июля на Красную площадь в центре российской столицы вышла группа демонстрантов.

В руках у них были транспаранты с лозунгами "Борьба с терроризмом в Крыму — это борьба с инакомыслием", "Наши дети не террористы" и другими.

Сотрудники правоохранительных органов задержали семерых из них, остальные разошлись сами. Задержанных везут в отделение полиции, сообщают журналисты.

Акцию посвятили запланированному на 11 июля рассмотрению жалобы на приговор Верховного суда РФ четверым крымским татарам, фигурантам так называемого "дела Хизб ут-Тахрир".

Напомним, что военная коллегия приговорила Теймура Абдуллаева к 17 годам тюрьмы, Узеира Абдуллаева – к 13 годам, Рустема Исмаилова – к 14 годам, Айдера Салединова и Эмиля Джемаденова – к 12 годам.

Мы также писали об массовых обысках, которые сотрудники ФСБ провели в домах крымских татар в Симферополе и Белогорском районе на аннексированном полуострове. После обысков 16 человек были задержаны.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Россия, москва, протест, акция протеста, репрессии, демонстрация, крымские татары

Вы сейчас просматриваете новость " В Москве прошла акция против арестов крымских татар: участники арестованы". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Российские силовики пришли с обысками к крымскотатарским активистам

30 апреля, 09:52

Обыски прошли у Бекирова и Османова

"Суд" в Крыму приговорил татарина к 10 годам тюрьмы

14 мая, 20:39

Февзи Саганджи получил срок якобы за участие в батальоне "Аскер"

Обыски в Крыму: оккупанты снова пришли к крымскотатарским активистам

25 апреля, 11:34

Одного из них увезли на допрос

Суд в России продлил арест четырем крымским татарам до 15 августа

14 мая, 01:49

Судебное заседание проходило в закрытом режиме

Крымские татары не претендуют на компенсацию от России — Джемилев

17 мая, 22:04

Лидер крымскотатарского народа отметил, что люди хотят, чтобы им позволили спокойно жить на своей земле

86 человек в Крыму были лишены свободы по политическим мотивам – правозащитники

31 мая, 15:26

Российские силовики регулярно устраивают обыски в домах крымских татар

В Днепре на свободу вышли два убийцы

Кремль отреагировал на нецензурную брань грузинского ведущего

6 привычек, которые приводят к преждевременному старению

Что мужчинам нельзя знать о женщинах

Появились новые детали убийства гардеробщицы ВР

Винник признался: на сцену вместо него выходили дублёры

Громкое поражение Джошуа обернулось для него неожиданностью

Лавров сообщил, чего ожидает от Зеленского

Папарацци сфотографировал на пляже располневшую Селену Гомес

Медведева показала, как живет в Канаде (видео)

Даже 1 финик вызывает необратимый процесс в организме

Бинокль с 60-кратным увеличением. Охотничий нож в подарок

Доллар по 24? Все может быть

Вчера, 07:51

Эксперты объяснили, почему гривня укрепляется сильнее, чем предполагалось, и что будет с курсом дальше

Саммит Украина – ЕС: как прошла 21-я встреча лидеров и что осталось за кадром

Вчера, 07:37

В Брюсселе выделили больше финансовой помощи, но из-за смены глав европейских институций завоевать доверие ЕС станет сложнее

Кабмин готовит правки к Трудовому кодексу: украинцев ждут гибкие графики и обед на три часа

Вчера, 07:19

Можно будет сэкономить время, деньги и присмотреть за детьми

Расчеты телефоном и новые проверки: прогноз для гривни и банков на III квартал

8 июля, 07:38

Гривня должна быть стабильной, а экзотические инвестиции обещают расти

Нумерология имени: как количество букв в имени влияет на судьбу

Александра Яковлева продолжает бороться с тяжелой болезнью

На яхте патриарха Кирилла заметили девушек в купальниках
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь