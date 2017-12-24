В Москве прошли массовые протесты оппозиционеров

Сегодня, 19:39

Участники акции скандировали: "Мы здесь власть! Путин – вор!"

Организатор акции Илья Яшин. Фото: ТАСС
Организатор акции Илья Яшин. Фото: ТАСС

В Лермонтовский сквер на северо-востоке Москвы по инициативе председателя совета депутатов Красносельского района Москвы Ильи Яшина прошли протесты, в которых взяли участие несколько сотен человек. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Отмечено, что полиция, используя мегафоны, убеждала участников акции разойтись, мотивируя это тем, что они якобы "занимают пешеходные дорожки в сквере, мешая проходу жителей".

Активисты, в свою очередь, скандировали: "Мы здесь власть! Путин – вор! Собянина – долой!"

Как сообщает издание, сам организатор акции Яшин не сразу смог попасть на мероприятие. Как пояснил его заместитель Дмитрий Таралов, полиция остановила муниципального депутата перед его встречей в Лермонтовском сквере. Ему зачитали постановление прокуратуры и запретили участие в акции, назвав ее несанкционированной. Около 15.12 по московскому времени политик все-таки попал на место собрания.

Напомним, ранее в субботу 7 октября в 65-й день рождения Владимира Путина в городах России прошли акции протеста, к которым еще 4 октября призвал оппозиционный политик Алексей Навальный. Во время акций было задержано 290 человек
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