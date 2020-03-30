В Москве пустеют улицы

С сегодняшнего дня, 30 марта, в столице России введен карантин, указ о котором накануне подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Тем временем в интернете появились видео, снятые на выходных, в частности, в московском парке Серебряный бор и на берегу озера в Подмосковье. На видео – многолюдные компании, жарят шашлыки, играют в волейбол, на детских площадках –малыши.

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович отреагировала на подобную беспечность.

"Идут две подруги, моего возраста, очень близко одна к другой. Они не знают, есть ли у них вирус, они не знают, передадут ли его случайно друг другу. Она придет домой и инфицирует большинство людей. И так будет передаваться вирус", – написала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Только за последние сутки в России зафиксировано более 300 новых случаев заболевания. Всего в больницах с коронавирусом – более 1800 пациентов. Большинство зараженных – в Москве и Московской области.

И хоть официально коронавирус унес жизни девяти человек, в организации "Альянс врачей" считают, что на самом деле цифра может быть большей.

"Чиновники хотят избежать паники. Но паника возникает как раз потому, что люди чувствуют, как от них скрывают информацию. Рано или поздно власть запутается в своем вранье, а виноваты будем мы, медики", – говорит руководитель организации "Альянс врачей" Анастасия Васильева.

С понедельника в Москве покидать квартиру можно только по нескольким причинам:

в случае обращения за экстренной медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью;

для поездок на работу, если человек обязан ходить на работу;

для совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке;

для выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания;

при необходимости вынести мусор.

Вскоре, как предупредили в мэрии Москвы, в городе заработает специальная система пропусков. Какой именно она будет – на данный момент неизвестно.

Ранее "Сегодня" сообщали о том, что россияне отменили массовые мероприятия, ограничили работу многих предприятий, а с сегодняшнего дня, 30 марта, решено полностью закрыть границы.

Также мы рассказывали о решении российских властей закрыть авиасообщение.

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