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В Москве пустеют улицы

30 марта, 19:09

В городе объявлен карантин из-за коронавируса

С сегодняшнего дня, 30 марта, в столице России введен карантин, указ о котором накануне подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Тем временем в интернете появились видео, снятые на выходных, в частности, в московском парке Серебряный бор и на берегу озера в Подмосковье. На видео – многолюдные компании, жарят шашлыки, играют в волейбол, на детских площадках –малыши.

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович отреагировала на подобную беспечность.

"Идут две подруги, моего возраста, очень близко одна к другой. Они не знают, есть ли у них вирус, они не знают, передадут ли его случайно друг другу. Она придет домой и инфицирует большинство людей. И так будет передаваться вирус", – написала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Только за последние сутки в России зафиксировано более 300 новых случаев заболевания. Всего в больницах с коронавирусом – более 1800 пациентов. Большинство зараженных – в Москве и Московской области.

И хоть официально коронавирус унес жизни девяти человек, в организации "Альянс врачей" считают, что на самом деле цифра может быть большей.

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"Чиновники хотят избежать паники. Но паника возникает как раз потому, что люди чувствуют, как от них скрывают информацию. Рано или поздно власть запутается в своем вранье, а виноваты будем мы, медики", – говорит руководитель организации "Альянс врачей" Анастасия Васильева.

С понедельника в Москве покидать квартиру можно только по нескольким причинам:

  • в случае обращения за экстренной медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью;
  • для поездок на работу, если человек обязан ходить на работу;
  • для совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке;
  • для выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания;
  • при необходимости вынести мусор.

Вскоре, как предупредили в мэрии Москвы, в городе заработает специальная система пропусков. Какой именно она будет – на данный момент неизвестно.

Ранее "Сегодня" сообщали о том, что россияне отменили массовые мероприятия, ограничили работу многих предприятий, а с сегодняшнего дня, 30 марта, решено полностью закрыть границы.

Также мы рассказывали о решении российских властей закрыть авиасообщение.

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Россия Москва карантин коронавирус

Источник: Сегодня

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