В Москве рассказали, сколько украинцев получили гражданство РФ с начала года

Россия в январе-марте 2020 года предоставила гражданство 108,5 тыс. граждан Украины. Об этом говорится в статистических сведениях по миграционной ситуации Министерства внутренних дел РФ.

Также за данный период принято решение о выдаче 8,8 тыс. видов на жительство для украинцев.

Как отмечается, всего же в настоящее время в РФ проживает по видам на жительство 143,7 тыс. украинцев.

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Кроме того, граждане Украины в январе-марте получили 5,6 тыс. разрешений на временное проживание.

Проживает в настоящее время по таковым разрешениям в РФ 96,7 тыс. украинцев.

В тренде Путин упростил для жителей Донбасса получение российского гражданства

Также в МВД РФ насчитали в первом квартале 2020 года 102,4 тыс. граждан Украины, которые посещали РФ с частными визитами, 76,1 тыс. – на работу, 5,6 тыс. – с целью учебы, 9,3 тыс. – как туристы и по иным причинам – 10,6 тыс.

Как сообщалось, в 2017 году российское гражданство получили 85,1 тыс. украинцев, в 2018 году – 83,8 тыс. украинцев, в 2019 году – 299,4 тыс. украинцев.

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Отметим, двойное гражданство в Украине запрещено.

Ранее новости "Сегодня" писали, что президент РФ Владимир Путин упростил для жителей Донбасса получение российского гражданства.

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